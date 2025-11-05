Hüseyin Çelik: AİHM kararının uygulanması lütuf değildir

AİHM'nin cezaevinde 9 yılını dolduran Selahattin Demirtaş hakkında 'derhal tahliye edilmeli' kararının ardından gözler Edirne'ye çevrildi. AİHM kararının ardından ilk flaş açıklama MHP Lideri Bahçeli'den geldi.

BAHÇELİ'YE BÜLENT ARINÇ'TAN YANIT

'Tahliyesi hayırlı olacaktır' yorumunu yapan Bahçeli ülkenin gündemini değiştirirken kendisine yanıt Bülent Arınç'tan geldi. Bugün, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Kasım 2020’de “tahliye edilmeli” dediği Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’yı ziyaret edeceğini açıklayarak Bahçeli için, "Eğer bir özür dilenirse hakkımı helal ederim, aksi halde bu hakkı öbür dünyaya da götürürüm” dedi.

ERDOĞAN'DAN DA YEŞİL IŞIK

Bugün partisinin haftalık grup toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bugün konu hakkında açıklamada bulundu. Erdoğan, Demirtaş hakkında, "Bu ülke yargı ülkesidir yargı bu konuda ne derse ona uyarız" ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN ÇELİK: AİHM KARARLARININ UYGULANMASI LÜTUF DEĞİLDİR

Konu hakkında dikkat çeken bir açıklamada, AKP'nin eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'ten geldi. AKP'nin kurucuları arasında yer alan Hüseyin Çelik konu hakkındaki açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. AİHM kararlarının uygulanmasının bir lütuf değil yükümlülük olduğunu aktaran Çelik, "Baştan beri benim de itinayla üzerinde durduğum ve defalarca dile getirdiğim gibi tutukluluk cezaya dönüşmemelidir." ifadelerini kullandı.

Bir kişinin serbest kalması ya da tutuklanmasının mahkeme kararları ile değil siyasiler tarafından verilen talimat ile oluyorsa bu durumu, "Hukuk Devleti adına matem tutulacak zamandır." diye ifade eden Çelik'in açıklamaları şu şekilde: