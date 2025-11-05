Bülent Arınç'tan Bahçeli'ye 'Demirtaş' tepkisi: Özür dilenirse hakkımı helal ederim

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğini duyurdu. Arınç, ayrıca Kasım 2020’de Demirtaş ve Kavala’nın tahliye edilmesi gerektiğini söylemesinin ardından ağır ithamlara maruz kaldığını söyledi. Bu çağrısı üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli başta olmak üzere çok sayıda kişinin kendisine tepki gösterdiğini söyleyen Arınç, özür beklediğini söyledi.

"O günlerde yapılan haksızlıkların, organize bir şekilde söylenen ağır kırıcı sözlerin bir kul hakkı oluşturduğuna inanıyorum" diyen Arınç, "Bu hak, ancak samimi bir özürle temizlenir. Eğer bir özür dilenirse, hakkımı helal ederim. Aksi halde bu hakkı öbür dünyaya da götürürüm" diye konuştu.

Kasım 2020'de Habertürk ekranlarında yaptığı bir konuşmasında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın yargı süreçlerine ilişkin düşüncelerimi açık yüreklilikle ifade ettiğini söyleyen Arınç, "'Tutukluluk cezaya dönüşmemelidir. Her iki isim de tahliye edilmelidir.' dedim. Bu sözleri, o dönemde hukukun üstünlüğüne ve adaletin evrensel ilkelerine inanan bir siyasetçinin sorumluluğu içinde söyledim. Ancak o açıklamanın ardından, başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere pek çok kesimden hak etmediğim ağır ifadeler, yakıştırmalar, hatta iftiralar geldi. O gün bana "terörist" diyenler, "hain" diyenler oldu. Bu saldırılar sadece şahsıma değil, vicdanına ve adalet duygusuna sahip herkese yönelmişti" dedi.

"AĞIR SÖZLERİN ÜZERİNİ ÖRTEMEZ"

O günlerde yaşananlardan dolayı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini belirten Arınç, "Çünkü ben, inandığım doğruları savunmakla görevliydim. Bugün, aradan beş yıl geçtikten sonra aynı sözleri, aynı çağrıyı, bizzat o dönemde en sert eleştirileri yönelten Sayın Bahçeli'nin ağzından duymak, beni şaşırtmadı ama düşündürdü. Sayın Bahçeli'nin "yargı kararlarına uyulmalıdır" şeklindeki bugünkü beyanı elbette kıymetlidir. Geldiği nokta, beş yıl önce benim durduğum noktadır. Ben yıllardır Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının mutlaka uygulanması gerektiğini söylüyorum. Bu bizim anayasal mükellefiyetimizdir. Sayın Bahçeli'nin bugün bu noktaya gelmiş olmasını da önemli bir gelişme olarak görüyorum. Ancak bu değişim, o günlerde bana yöneltilen ağır sözlerin üzerini örtemez" diye konuştu.

"BAZI KESİMLERDE NEFRET OBJESİ HALİNE GETİRDİLER"