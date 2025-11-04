Son dakika | Demirtaş'tan beklenen mektup geldi! 'Bahçeli tabuları kırdı' dedi Özel'e teşekkür etti

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahçeli'ye grup toplantısının ardından Selahattin Demirtaş'la ilgili AİHM kararı soruldu. "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır" diyen Bahçeli, "Tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin grup toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, geçmişte CHP içinden gelen dokunulmazlık oyları için de özür diledi.

Son dakika | Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Özel'den Demirtaş açıklaması! "Bugünkü Genel Başkan sıfatıyla özür diliyorum"

"BUGÜNKÜ GENEL BAŞKAN SIFATIYLA ÖZÜR DİLİYORUM"

Özel şu şekilde konuştu: "Dün bunları yapmakla övünenler Selahattin Demirtaş'ı içeri atmakla övünenler, Figen Yüksekdağ'ı daha içeri atmakla övünenler, Osman Kavala'yı AİHM kararına rağmen içeride tutmakla övünenlere soruyorum. Bugün hayırlısı bu diyorsanız dönüp de bir özür borcunuz yok mu acaba? Açık söyleyeyim. Bizim de var. Her ne kadar o zaman 120 milletvekilinin yüzü ret oyu verse de her ne kadar o dönem bizler partide buna karşı bir mücadele vermiş olsak da Cumhuriyet Halk Partisi'nden 20-25 tane işte efendim referanduma gitmesin de geçecekse buradan geçsin diye kullanılan o oylarda bu partinin de kusuru var. Partinin bugünkü genel başkanı olarak tarih önünde o günkü kusur için tüm Türkiye'den Türk milletinden özür diliyorum

DEMİRTAŞ'TAN BAHÇELİ VE ÖZEL'E TEŞEKKÜR