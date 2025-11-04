Son dakika | Demirtaş'tan beklenen mektup geldi! 'Bahçeli tabuları kırdı' dedi Özel'e teşekkür etti
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahçeli'ye grup toplantısının ardından Selahattin Demirtaş'la ilgili AİHM kararı soruldu. "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır" diyen Bahçeli, "Tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin grup toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, geçmişte CHP içinden gelen dokunulmazlık oyları için de özür diledi.
Özel şu şekilde konuştu: "Dün bunları yapmakla övünenler Selahattin Demirtaş'ı içeri atmakla övünenler, Figen Yüksekdağ'ı daha içeri atmakla övünenler, Osman Kavala'yı AİHM kararına rağmen içeride tutmakla övünenlere soruyorum. Bugün hayırlısı bu diyorsanız dönüp de bir özür borcunuz yok mu acaba? Açık söyleyeyim. Bizim de var. Her ne kadar o zaman 120 milletvekilinin yüzü ret oyu verse de her ne kadar o dönem bizler partide buna karşı bir mücadele vermiş olsak da Cumhuriyet Halk Partisi'nden 20-25 tane işte efendim referanduma gitmesin de geçecekse buradan geçsin diye kullanılan o oylarda bu partinin de kusuru var. Partinin bugünkü genel başkanı olarak tarih önünde o günkü kusur için tüm Türkiye'den Türk milletinden özür diliyorum
DEMİRTAŞ'TAN BAHÇELİ VE ÖZEL'E TEŞEKKÜR
Liderlerin bu açıklamasına Demirtaş bir mektupla yanıt verdi. Bahçeli ve Özel'e teşekkür eden Demirtaş, "Sayın Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum. Yine Sayın Özgür Özel de erdemli bir tavırla eleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum. Ancak herkes şunu bilmeli ve emin olmalıdır; hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken geçmişin hatalarına takılıp kalırsak, geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz. Benim de hiçbir siyasetçinin de böyle bir lüksü yoktur. Bu çerçevede kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğüm de yoktur. Halk bizden sorunların çözümünü bekliyor. Feraset ve cesaretle yeni şeyler söylemek, yeniyi inşa etmek hepimizin boynunun borcudur. Önce silahlar kesin ve kalıcı olarak aradan çıkacak, burası nettir. Çünkü Sayın Öcalan bu konuda net ve kararlıdır. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır. Bize düşen de bu sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır. Geri kalan tüm sorunlarımızı demokratik siyasetin imkân ve koşullarında yine hep beraber çözmeye gayret edeceğiz. Ama önce barış, önce barış.
Selam ve sevgilerimle,
4 Kasım 2025"