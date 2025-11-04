Özel'den Demirtaş açıklaması! "Bugünkü Genel Başkan sıfatıyla özür diliyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Kürt sorununu Meclis eli ile çözülmesi gerektiğini çözldüğünü terörsüz ama demokratik bir Türkiye şiarı ile hareket ettiklerini vurguladı.

Özel, “Bir yandan Meclis Komisyonu, bizim fikrimiz olan komisyonu çalıştırmaya, demokrasi için adımların atılmasına gayret ediyoruz. Ama bir yandan da o komisyonu sadece dinleme komisyonuna çevirip, işlevsizleştirmeye çalışanları da bir yandan izliyoruz” dedi.

Özel, kayyum uygulamalarına karşı 11 partinin imzasını taşıyan yasa teklifinin Meclis’te bekletildiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın daha önce “kayyum uygulamaları istisna olacak” sözünü hatırlatan Özel, şöyle konuştu:

“Şu anda 13 belediyede kayyım var. Altında 11 partinin imzasının olduğu kayyum uygulamalarına karşı kanun metni var, teklifi var. Erdoğan’ın ‘Bundan sonra kayyım istisna olacak -kaide yaptığını kabul ediyor- İstisnaya dönecek’ ifadesi var. Orada durup duruyor.”

Kent Uzlaşısı soruşturmalarına da da tepki gösteren Özel, “Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan Kent Uzlaşısı ayıbının ortadan kaldırılmasına yönelik herhangi bir adım yok” dedi.

DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ AÇIKLAMASI

Özgür Özel, 4 Kasım 2016’da tutuklanan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın hâlâ cezaevinde tutulduğuna dikkat çekerek, “Tutukluluk halleri devam ediyor. Bir taraftan Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ dahil, siyasi tutukluların serbest kalıp demokratik siyasetin önünün açılması gerekir” dedi.

Demirtaş’ın dokuz yıldır cezaevinde bulunduğunu hatırlatan Özel, yaşanan süreci şöyle anlattı:

“4 Kasım 2016, bugün dokuzuncu yılıdır. Dokuz ve 12 yaşındaki kızlarının yanından alınmış Selahattin Demirtaş, götürülmüş. Şimdi bir kızı 18, bir kızı 21 yaşında. İki evlat hayatlarının en önemli dokuz yılını babalarından mahrum geçirmişler.”

Demirtaş hakkındaki tahliye başvurusuna ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Hayırlı olur” sözünü olumlu karşıladığını belirten Özel, “Buna Sayın Devlet Bahçeli’nin ‘Hayırlı olacaktır tahliyesi’ demesi çok hayırlı bir demeç. Hayırlı şeye hayırlı söyleyelim” dedi.

Özel, geçmişteki uygulamaların sorumluluğunu hatırlattı:

“Ama dokuz yıl önce tek başına karar vermesi gereken Türkiye’deki bütün hâkimleri, bir gece yarısı koordine edip de farklı farklı yerlerden siyasetçileri alıp da önceden hazırlanmış ta Edirne’deki ta Kocaeli’ndeki, Gebze‘deki cezaevlerine gönderen o mekanizmanın kurgulanması hayırlı mıymış Türkiye için?”

"ÖZÜR BORCUNUZ YOK MU"

Demirtaş, Yüksekdağ ve Osman Kavala’yı içeride tutmakla övünenlere seslenen Özel, şimdi ‘hayırlı’ diyenlerin geçmişteki tutumlarına dair bir özür borcu olduğunu söyledi:

“Dün bunları yapmakla övünenler, Selahattin Demirtaş‘ı içeri atmakla övünenler, Figen Yüksekdağ’ı içeri atmakla övünenler, Osman Kavala’yı AİHM kararına rağmen içeride tutmakla övünenlere soruyorum. Bugün ‘Hayırlısı bu’ diyorsanız, dönüp de bir özür borcunuz yok mu acaba?”

CHP’nin geçmişteki tutumuyla ilgili de özeleştiri veren Özel, partinin o dönemki bazı oylarının da hatalı olduğunu vurguladı:

“Açık söyleyeyim. Bizim de var. Her ne kadar o zaman 120 milletvekilinin 100’ü red oyu verse de, her ne kadar o dönem bizler partide buna karşı bir mücadele vermiş olsak da, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 20 - 25 tane ‘İşte efendim referanduma gitmesin de geçecekse buradan geçsin’ diye kullanılan o oylarda bu partinin de kusuru var. Partinin bugünkü Genel Başkanı olarak tarih önünde o günkü kusur için tüm Türkiye’den, Türk milletinden özür diliyorum. Bugünkü Genel Başkan sıfatıyla.”

"BUGÜNKÜ REJİME ŞEYTAN LAZIM"

Özgür Özel, geçmişte Selahattin Demirtaş’a yönelik kullanılan ağır suçlamaları hatırlatarak, bugünkü değişen tutumu eleştirdi:

“O gün Selahattin Demirtaş’a ‘terörist’ diyenler, ‘eli kanlı’ diyenler, ‘bilmem kaç kişinin ölümünden mesul’ diyenler, neredeyse ‘İdamı getirelim, asalım’ diyecek olanlar, bugün ‘Oralar hayırlı’ diyor, ‘Doğru’ diyor. Bugün ne diyor? Çünkü rejim şeytan değiştirdi arkadaşlar. Rejim şeytan değiştirdi.”

“Bu rejim düşmanlık üzerine kurulu bir rejim olduğu için, kavga üzerine kurulu bir rejim olduğu için, korku üzerine kurulu bir rejim olduğu için, güya kendinde olmayan ama devletin kuvvetini ele geçirdiği devlette haksız kullanarak ayakta kalan rejim olduğu için, o gün rejime düşman lazımdı, şeytan lazımdı. O gün rejimin şeytanı Selahattin Demirtaş’tı. Bugün rejime şeytan lazım. Ekrem İmamoğlu var.”

Selahattin Demirtaş’ın gösterdiği duruşun herkes için örnek olduğunu söyleyen Özel, şu sözlerle teşekkür etti: