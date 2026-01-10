Ahmet Hakan Mehmet Akif ve Veyis Ateş'in atışmasına böyle daldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Habertürk’e yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni iddialar gündeme geldi.

Soruşturmanın kilit isimlerinden eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un “itirafçı” olduğu öne sürüldü ve Ersoy savcılığa ek ifade verdi. Bu ifadenin ardından eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş gözaltına alındı ve tutuklandı.

Daha sonar ikili arasında polemik yaşandı. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ikili arasındaki polemik hakkında köşesinde şunları yazdı:

"MAHPUSHANE atışması diye bir olguyla karşı karşıyayız. Hapisteki Mehmet Akif Ersoy, “beni uyuşturucuya Veyis Ateş alıştırdı” demeye getirdi önce. Veyis Ateş de hapishaneden cevap verdi: “Ne alakası var kardeşim.” Çok polemik gördüm. Mahpus damı polemiğini ilk kez görüyorum."

Ersoy'un yanı sıra ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu dalgası hakkında da Hakan şöyle konuştu:

"ARTIK son dakika haberlerinin en heyecanlısı şu: Uyuşturucu test sonuçları. Bütün internet siteleri yıkılıyor bu son dakika geldiğinde. Flaş... Flaş... Aleyna Tilki’nin test sonucu pozitif. Flaş... Flaş... Şeyma Subaşı’nın test sonucu pozitif. Bu bilgi yetmiyor tabii. Pozitif çıkan uyuşturucunun türü de bangır bangır veriliyor. Artık “son dakika” başlığını gördüğümüzde “Bakalım kimin test sonucu açıklanmış” diye tıklıyoruz. O derece yani."

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Habertürk’e yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında her geçen gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Soruşturmanın önemli isimlerinden biri olan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un “itirafçı” olduğu iddia edildi. Bu iddiaların ardından Ersoy savcılığa ek ifade verdi.

Ersoy’un ek ifadesinden sonra, eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklamadan saatler sonra Ersoy’un ifadesinde “Beni uyuşturucuya Veyis Ateş alıştırdı” dediği bilgisi kamuoyuna yansıdı.

Günlerdir sessiz kalan Veyis Ateş ise iddialarla ilgili ilk kez konuştu. Edinilen bilgilere göre Ateş, suçlamaları reddetti ve avukatlarına, uyuşturucu kullanmadığını, Mehmet Akif Ersoy’un kendisini neden suçladığını anlamadığını söyledi. Ateş, Ersoy’la aralarında böyle bir ilişki bulunmadığını, “derin bir hukukumuz da yok” sözleriyle ifade etti.

İkilinin cezaevindeki ilk karşılaşmasına dair dikkat çeken bir ayrıntılar da ortaya çıktı. Ersoy cezaevinde Ateş’i gördüğünde ona kalp işareti yaptı. Ateş ise bu duruma anlam veremediğini, kendisi hakkında bu kadar ağır iddialar ortaya atan bir kişinin neden böyle bir hareket yaptığını anlayamadığını söyledi. Ateş, karşılık olarak herhangi bir işaret yapmadığını da belirtti.