Demirtaş'ın avukatı Bahçeli sessizliğini bozdu! "Biz de hayırlı olsun diyoruz"

Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, MHP Lideri Bahçeli’nin “tahliyesi hayırlı olur” sözlerini “biz de hayırlı olsun diyoruz” diyerek yorumladı. Demirtaş’ın tutukluluğunu Suriye’deki gelişmelere bağlayan Kahraman, AİHM kararının ardından istinafa başvurduklarını ve AYM’nin devreye girmesi gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Demirtaş’ın tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır” açıklaması sonrası Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman’dan değerlendirme geldi.

İlke TV'ye konuşan Karaman, Demirtaş için tahliye başvurusunda bulunduklarını hatırlattı ve sürecin Suriye’deki gelişmelere bağlı olduğunu söyledi.

Karaman, Bahçeli’nin sözlerine şu ifadelerle yorumda bulundu:

  • “Bahçeli'nin hayırlı olur inşallah demesine biz de hayırlı olsun diyoruz. Aslında Sayın Bahçeli sadece şu an itibariyle bu meseleye dair dahiliyeti noktasında üst perdeden bir şey söylemiyor.”

"BAHÇELİ'NİN DEMİRTAŞ İLE DOĞRUDAN VE DOLAYLI TEMASI VAR"

Demirtaş’ın tutukluluğu sürecinde MHP’nin etkili bir aktör olduğunu vurgulayan Karaman, Bahçeli’nin geçmişte Demirtaş’la doğrudan ve dolaylı temaslarının da olduğunu hatırlattı:

  • “Bu sürecin başından beri Sayın Demirtaş'ın tutukluluğu meselesiyle ilgili yakından alakalılar, onu biliyoruz. Zaman zaman Sayın Demirtaş'la da, dolaylı olarak iletişiminin olduğunu da zaten biliyorsunuz, basına da yansıdı. Kimi zaman kendisiyle hatta birebir telefon görüşmesi de yaptığı olmuştu geçmişte.”

HUKUKİ SÜREÇLERİ ANLATTI

Karaman, AİHM kararının kesinleşmesiyle birlikte bu sabah Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. İstinaf Ceza Dairesi’ne başvuru yaptıklarını söyledi.

Karaman İStinafın iki olasılığı değerlendireceğini belirtti:

  • “İstinaf dairesi burada iki şey yapabilir. Birincisi hemen bu kesinleşen AİHM kararı üzerine Sayın Demirtaş ve diğer tutuklu siyasetçileri hemen tahliye edebilir veya yine hemen olmak üzere dosyayı esastan incelemeye alabilir.”

"AYM DEVREYE GİRMELİ"

Son Dakika | Bahçeli'nin Demirtaş çağrısına DEM Parti'den ilk açıklamaSon Dakika | Bahçeli'nin Demirtaş çağrısına DEM Parti'den ilk açıklama

2019'dan bu yana Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptıkları başvurunun hâlâ sonuçlanmadığını vurgulayan Karaman , istinaftan gelecek olumsuz bir karar hâlinde yeni bir başvuru yapacaklarını duyurdu:

  • “Anayasa Mahkemesi'nin bu sürecin bu az önce de işaret ettim hassasiyetini de gözeterek devreye girmesi gerekiyor. Bu tutukluluğun aslında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi uyarınca artık bir kötü muameleye dönüştüğünü ileri sürüp bir tedbir talebinde bulunabiliriz.”

Karaman , olumsuz ihtimalini değerlendirse de olumsuz bir sonuç beklemediğini ifade etti.

"KOBANİ ASLINDA ROJAVA MESELESİ"

Demirtaş’ın tutukluluğunun arka planında yatan Kobani dosyasının, esasen Rojava’daki gelişmelerle ilgili olduğunu belirten Karaman, sürecin de orada başladığını söyledi:

  • Mesele Suriye'de başladı. Aslında Suriye'de bitecek. Ya da daha özel söylemek gerekirse mesele aslında Rojava'da başladı. Rojava meselesiyle sanırım noktalanacak.
  • Hatırlarsınız yani bu dosyayı biz Kobani dosyası olarak anıyoruz. Aslında Kobani'den kastımız Rojava'dır. Yani o dönem IŞİD, saldırısı bütün bir Rojava bölgesine, yönelikti ve, bu saldırıların ve karşı direnişin sembolü haline gelen Kobani meselesiydi. Yoksa Kobani bir kent, bir kasaba. Yani, aslında bütün mesele Kürt'ün Suriye'deki mahrum yokluk meselesiydi. Yani Rojava'nın statüsüydü. Kürtlerin hakim olduğu o topraklarda, özgür bir şekilde yaşama koşullarının oluşmasıydı.

Karaman, 2014’te Demirtaş’ın bu meseleye karşı direndiğini ve tutukluluğunun da bu siyasetle bağlantılı olduğunu savundu:

  • "Sayın Demirtaş ve temsil ettiği siyaset 2014 yılında tam da bunu istiyordu. Buna karşı koydu. Kobani meselesi tam da buydu. E şimdi aradan onlarca yıl geçti. 12 yıl geçti, 13 yıl geçti. Halihazırda Rojava nedeniyle, Kobani, Kobani nedeniyle Sayın Demirtaş ve arkadaşları tutuklu."

"HER ŞEY SURİYE'YE BAĞLI" AÇIKLAMASI

Karamanın iddiasına göre; Demirtaş’ın tutukluluğu ve yargı süreci doğrudan Suriye’deki gelişmelere bağlı:

  • Ama bugün sürecin gelip yine referans aldığı mesele yine Rojava meselesi oluyor. Suriye meselesi oluyor. Dolayısıyla Suriye'de işler iyi gittiği müddetçe, Rojava'da işlerin iyi gittiği müddetçe, aslında bunun Türkiye'ye bu siyasal sürece de olumlu yansıyabileceğini düşünüyoruz.

"İTİRAF ETMEK GEREKİRSE SURİYE İLE GELİŞMELER DOĞRUDAN BAĞLANTILI"

Karaman, Meclis'te kurulan komisyonun da bazı temaslarda bulunduğunu ve bu görüşmelerin uzamasının sahadaki gelişmelere bağlı olduğunu söyledi:

  • Komisyon yani mecliste kurulan komisyonun da birtakım görüşmeler yaptığı. Kimi zaman görüşmelerin aslında uzadığı ve bütün bunların esas meselenin de Suriye sahasındaki gelişmelere bağlı olduğu söyleniliyor. İtiraf etmek gerekirse evet doğrudan birbiriyle bağlantılılar.
  • Ama Suriye'de Rojava meselesinde bu kadar çok mesafe alınmış iken Türkiye'de de bizce artık, bu meselenin başka türlü ele alınması gerekiyor.

Bahçeli’nin sözlerini Suriye’deki gelişmelerle ilişkilendiren Kahraman, şunları dile getirdi:

  • Ben, Sayın Bahçeli'nin bu sözlerini böyle yorumluyorum. Yani, aslında Suriye'de de işler iyi gidiyor. Yani SDG ve merkezi hükümet arasındaki görüşmelerde mesafe alındığı çok belli. Dolayısıyla bunun Türkiye sahasına, bize de yansıması bu şekilde inşallah hayırlı olur

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

