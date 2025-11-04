Son Dakika | Bahçeli'nin Demirtaş çağrısına DEM Parti'den ilk açıklama

Son dakika... Bahçeli'nin Dem Parti Hukuk Ve İnsan Hakları Komisyonu Eşsözcüsü ve Yüksekdağ'ın avukatı Özbingöl, "Biz geç kalmış ama önemli olduğunu düşündüğümüz söylemler olarak değerlendiriyoruz" DEDİ.