Son dakika | Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli'ye, AİHM'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin ikinci ihlal ve tahliye kararının, Adalet Bakanlığı'nın itirazının reddedilmesiyle kesinleştiği hatırlatıldı. Bahçeli, bu soru üzerine şu cevabı verdi:

"Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır."

İMRALI ÇAĞRISI: MHP HEYETE KATILMAYA HAZIRDIR

Bahçeli, grup toplantısındaki konuşmasında ise sürece değinerek bir öneride bulundu. Bahçeli, "PKK'nın kurucu önderliğinin son düzlükteki görüş, düşünce ve kanaatleri alınmalı, konuyla ilgili günlerdir yapılan kısır tartışmalar sonlandırılmalıdır" diye konuştu.

Bu konuda somut bir adım atılmasını isteyen Bahçeli, "Meclis'te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. MHP, böyle bir heyete katılmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI'NA VURGU

Bahçeli, MHP ile AKP arasındaki Cumhur İttifakı'nın geleceğine ilişkin tartışmalara da yanıt verdi. İttifakın 'sağlam temellere' dayandığını belirten Bahçeli, "MHP ile Cumhur İttifakı arasında terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı, ne de siyasi bir ihtilaf asla söz konusu değildir. AK Parti ile aramızda bir hadise değil, iki tarafı sımsıkı saran ve kuşatan bir hakikat vardır. Cumhur İttifakı yoluna devam edecek. Tarihi mücadelesini sürdürecek" dedi.

GAZZE VE BARACK AÇIKLAMASI

Konuşmasında Gazze'deki ateşkese de değinen Bahçeli, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü ve ateşkese uymadığını belirtti. Bahçeli, "Ateşkes kararının alınmasından bu yana 254 savunmasız insan hayattan koparılmıştır. ABD Başkanı'nın Gazze'deki ateşkesle ilgili 'kırılgan değil çok sağlam' sözleri de gerçeklerle bağını koparan, hayal alemine dalan, keyfi ve tarafgil konuşan bir siyasetçinin bitmek bilmeyen hezeyanıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli ayrıca, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi'ne de tepki göstererek, "Ülkemizde görev yapan dış misyon görevlilerinin yerini yurdunu bilmesi lazımdır! Hak ve hudud aşımına asla girmemeleri asıldır, kaçınılmazdır" dedi.