Son Dakika | Bahçeli'den Cumhur İttifakı'nda çatlak iddiasına yanıt: Geçiniz beyler geçiniz çuvalladınız

MHP Lideri Devlet Bahçeli haftalık grup toplantısında konuştu. Bahçeli devam eden İmralı Süreci ve Meclis'te bu kapsamda kurulan komisyona dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Merak edilen konulardan birisi de 'Cumhur İttifakı'nda çatlak var' iddialarına ilişkin Bahçeli'nin yorumları oldu.

"GEÇİNİZ BEYLER GEÇİNİZ ÇUVALLADINIZ"

KKTC seçimlerinin ardından Bahçeli'nin seçimleri hedef alan ve '82 Kıbrıs' çıkışlarına AKP ve Erdoğan tarafından destek verilmemesi, hemen ardından 29 Ekim törenlerinde Anıtkabir ziyareti ve Külliye'de verilen resepsiyona Bahçeli'nin katılmamasının ardından ittifakta çatlak var yorumları yapıldı.

Dün de MHP'ye yakınlığı ile bilinen Türkgün gazetesi de dün anons haber geçmiş ve Bahçeli'nin önemli açıklamalar yapacağını ifade etmişti. Bahçeli bugünkü grup toplantısında çatlak iddialarına yanıt verdi.

Abdulkadir Selvi'den Bahçeli iddiası: Herkes merak ederken ne açıklayacağını yazdı

Bahçeli süreç kapsamında iki parti arasında ihtilaf olmadığını söyledi. Bahçeli bu ittifakın 15 Temmuz gecesi karıldığını ifade eden Erdoğan'ın sözleri gibi 15 Temmuz'u hatırlatarak, "Çünkü 15 Temmuz'un karanlık gecesinde kutup yıldızı misali parlayıp meydanlarda anıt gibi dik durulan böylesi ahlaki ve fazıl bir siyasi ittifaka bünyeleri alışkın değil, akılları almıyor bir türlü yetmiyor." ifadelerini kullandı.

ANITKABİR VE RESEPSİYONA NEDEN GİTMEDİ?

Bahçeli, Anıtkabir törenine ve 29 Ekim resepsiyonlarına neden katılmadığı sorularına da yanıt verdi. İki parti arasında yorumlama farklılıklarının olmasının normal olduğunu söyledi. Bu sırada Anıtkabir ve resepsiyona gitmeme nedenlerini de "29 Ekim'de Anıtkabire gitmemizin nedeni insani bir halden kaynaklanmış olamaz mı? O gün için özel bir durumla muhatap kalmamızın ihtimal dışı mı?" şeklinde ifade etti.

Bahçeli'nin 'ÇATLAK VAR' iddialarına yanıtı şu şekilde:

Şunu da herkes bilmesinde yarar görüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı arasında terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de siyasi bir ihtilaf asla hatta söz konusu değildir. Ne tuhaf bir garabet halidir ki Cumhur İttifakı'nda sürekli krizli sürüyorlar. Çatlak var demekten bıkmadılar. Şan çerçeve kırıldı demekten utanmadılar. Koptu, kopacak, bitti, bitiyor yalanlarından hiç dönüş yapmadılar. Biz kelleye su verdikçe biz vatan ve millet aşkında tek yürek oldukça Cumhuriyet Halk Partisi'nden diğer muhalefet partilerine yarım porsiyon aydınlardan fikri saplantı içinde sarkaç gibi gidip gelen fuzuli yorumculara bir kısım köşe yazarlarıyla sosyal medya tetikçilerine kadar niyet okuyucularına papatya falı açıyorlar. Çünkü 15 Temmuz'un karanlık gecesinde kutup yıldızı misali parlayıp meydanlarda anıt gibi dik durulan böylesi ahlaki ve fazıl bir siyasi ittifaka bünyeleri alışkın değil, akılları almıyor bir türlü yetmiyor.

Cumhur ittifakı çöktü çökecek derken ne etmişse yorgunluk emaresi göstermediler. Cumhur İttifakını oluşturan partilerin düğer kişiliği, dünya görüşleri, siyasi mazileri, küresel gelişmeleri ve Türkiye'yi yorumlama biçimleri tabiatıyla farklıdır. Bu da son derece doğaldır. Fakat Cumhur İttifakının hepsinden önemli ve şimdi inatla üzerinde örtülmek istenen bir özelliği ise Türkiye ve Türk milleti sevdasının aşılmaz kalesi, hesabı değil, hasbi ve harbi birlikteliğinin ferden geçtiği iradesi olmasıdır. Cumhur İttifakı bayraktır, vatandır, millettir. Dünyayı Türkçe okuyan ihanete ve zulme kahramanca direnen kızıl elma ruhu ilahi kelimetullah şuurudur

29 Ekim tarihinde Anıtkabire niye gitmemişim? Külliyedeki Cumhuriyet resepsiyonunu neden protesto etmişim? Yok Kıbrıs politikasında derin anlaşmazlık varmış. Yok gözünün üstünde kaşın varmış. Yok öyleymiş, yok böyleymiş. Geçiniz beyler geçiniz. İddia sahiplerinin hepsi çuvalladı.

Yine ters köşeye yattı. Zahmet olmazsa sahte ve kaotik görüşlerinizi Cibali karakoluna gidip anlatın. Galata Köprüsünü satarken yakayı ele veren Sülün Osman hayatta olsaydı bu kadarına da pes doğrusu diyerek tasını tarağını topladığı gibi terk-i diyar eyleyeverdi. 29 Ekim'de Anıtkabire gitmemizin nedeni insani bir halden kaynaklanmış olamaz mı? O gün için özel bir durumla muhatap kalmamızın ihtimal dışı mı? Bundan dolayı belki de turnosol kağıdı gibi kimin kiminle iş altını çiziyorum. Çevireceğini ne söyleyeceğini kafasının içindeki spekülasyonların deşifresi için bir imtihan vesilesi bir test neticesi bir öğrenme vesilesi olarak görmüş ve düşünmüş olamaz mıyız? Anıtkabire haydi gidemedik. Peki resepsiyona katılınca bu defa da Anıtkabiri protesto etmiş gibi takdim edi edilmeyecek miydi? Anıtkabirdeki törene gitmeyince resepsiyona katılmak ne kadar doğru, dengeli bir davranız olarak değerlendirilirdi? Peki Anıtkabire gitmeyip de koşa koşa resepsiyon katılanları boy boy fotoğraf karesi servis edenleri görmemek ayıplı ve alçılmış iltihap değildir?

Daha söylediğim teçhizatlara ve tefriklere yatırım yapan güruh çok anlasın. Eğer anlayabilirse, eğer takatleri yeterse. Tilkiye sormuşlar. Seni tavuk çiftliğiyle müdür yapalım mı? Güleceğimi tutamıyorum. Maaş falan da istemem. Gönüllü çalışırım diye cevap vermiş. Malum ve tavuk çevrelerinin 29 Ekim'deki tabloda mütevellit zannederim güleceklerini tutamadıkları da aşikardır. Kimiyetlerini çok iyi bildiğimiz bir gazeteci merhum Servet Yeşil Bey'in Hisar Bucelik şarkısını dinlemeye ne dersiniz diyerek arada hadiseler var. MHP ile AK Parti'nin bağı kopar mı başlıklı bir köşe yazısını geçen pazar günü kaleme almış. Detaya girmeden şunu söylemeliyim ki AK Parti ile aramızda bir hadise değil ki değil. İki tarafı sımsıkı saran ve kucadan bir hakikat vardır. Akıl ve vicdanları ipotekli olanların bunu anlaması ise mümkün değildir. Dedikodunun gönüllü havarilerine, fesadın canlı cesetlerine, FETÖ'cü hainlerin yalan ve iftira dolu sözlerine eyvallah edersek, Türk ve Türkiye yüzyılından dönersek, kaynağını Türk İslam ülküüsünde bulan Türk milliyetçiliğinden ödün verirsek şimdi birileri kulağını açıp dinlesin. Gök Türk gelsin, kızır çıksın. Cumhur İttifakı yoluna devam edecek. Tarihi mücadelesini sürdürecek. Yeni yüzyılın çatısını el birliği, güç birliği, hedef birliği, inanç birliği, ülkü birliğindeki imanla örecektir.