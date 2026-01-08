Önerge AKP-MHP oylarıyla reddedilmişti: CHP Meclis'te 'emekli nöbeti'ne başladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yıllık enflasyonu açıklamasının ardından en düşük emekli aylığı açlık sırının altına kalarark 18 bin 939 TL'ye çıkartıldı. Bu rakamın kabul edilemez olduğunu vurgulayan CHP'li milletvekilleri TBMM'yi terk etmeme kararı almıştı.

En düşük emekli aylığının asgari ücretle birlikte 39 bin TL'ye çıkartılana kadar sürecek olan eylem, bugün akşam saatlerinde başladı.

TBMM Genel Kurulu'nda başlattıkları "Meclis'i terk etmeme" eylemine ilişkin, CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, "Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak; memurlara insan onuruna yakışır, emeklilere insanca yaşam sağlayacak bir aylık düzenlemesi yapılana kadar, o yasa buraya gelene kadar 7/24 bu Meclis’i terk etmeyeceğiz" dedi.

Karayolları Trafik Kanunu Teklifi'nin yedinci maddesi üzerine görüşmeler sürerken, verilen aranın ardından yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadığından birleşim 13 Ocak Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapatıldı.

Genel Kurul'un kapanmasının ardından başlayan CHP'nin eylemine muhalefet milletvekilleri de destek verdi. Destek verenler arasında DEM Parti Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya ile Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen de yer aldı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın açtığı canlı yayında sürdürdükleri eyleme ilişkin konuştu. Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"CHP, milletvekilleri olarak Meclis’teyiz. Şunu söylemek istiyorum: İktidar partisinin görevi Meclis’i açık tutmaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi salı, çarşamba ve perşembe olmak üzere üç gün çalışır. Ancak bu üç günde iktidar partisi yeterli çoğunluğu sağlayamadığı için Meclis çalıştırılamamış ve kapatılmıştır. 36 maddelik Trafik Kanunu’nun 7’nci maddesi bile geçirilememiştir. Trafik güvenliği elbette önemlidir ancak trafik güvenliği adı altında trafik cezalarını artırmanın peşindeler. Bizim bunu engellemeye çalışmamız vatandaşın lehinedir.

Bütçenin yüzde 87’si vergilerden oluşturuluyor, bütçenin yüzde 25’i ise faize ödeniyor. Dolayısıyla herhangi bir dengenin olmadığı, 10 bakanlığın bütçesinden daha fazla paranın, 2 trilyon 740 milyar lira olarak faize gittiği acayip bir bütçeyle karşı karşıyayız. Bu boşluğu da sürekli vatandaşa yeni vergiler ve daha fazla cezalar getirerek kapatmaya çalışıyorlar.

Sokağa çıkın, sorun. Meclis’ten de beklenti bu yönde. 16,5 milyon emekli diyor ki: "Bize verilen para yoksulluk parası değil, açlık parası'... Dolayısıyla biz intibak düzenlemesinin yapılmasını, seyyanen zam verilmesini ve insan onuruna yaraşır bir düzenleme istiyoruz."

"Bu memleket bize maaş veriyor ki memleketin lehine yasal düzenlemeler yapalım. Getirin bu düzenlemeyi, sabahlara kadar çalışalım dedik. Zaten bir madde getireceksiniz, çıkaracağız" ifadelerini kullanan Günaydın, yeterli sayı bulunamaması nedeniyle Genel Kurulu'n kapanmasına atıfta bulunarak sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün de Meclis’i çalıştıramadılar, hepsi gitti. Birazdan uyumaya başlayacaklar. Açlıktan uyuyamayan bu memleketin insanları ise kaderlerine küsmeye devam edecek. Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak; memurlara insan onuruna yakışır, emeklilere insanca yaşam sağlayacak bir aylık düzenlemesi yapılana kadar, o yasa buraya gelene kadar 7/24 bu Meclis’i terk etmeyeceğiz."

CHP'li milletvekillerine destek veren Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya ise şöyle konuştu:

"Bu sorun, doğrudan 16 milyon emekliyi; aileleriyle birlikte ise 56 milyon yurttaşı ilgilendiren bir sorundur. Bugün en düşük emekli maaşı 16.811 liradır. Maalesef iktidar partisi, emeklilerin aldığı bu en düşük maaştan utandığı için 2019’dan bu yana ek yasalarla geçici düzenlemeler yapmak zorunda kalmıştır. 2019’dan bugüne kadar tam 9 kez ek maddeyle asgari emekli maaşı belirlenmiştir. Ancak bugüne kadar kalıcı bir yasa teklifi gündeme getirilmediği için, emeklilerimizin aldığı en düşük maaş kamuoyunda konuşulduğu gibi 18 bin küsur lira değil, 16.811 liradır.

Bu nedenle yasal bir düzenleme şarttır. Biz, hiç olmazsa asgari ücret seviyesine çıkarılmayan bir emekli aylığı düzenlemesine ‘evet’ demeyeceğiz. Bu düzenleme bu Meclis’ten çıkana kadar direnişimiz de devam edecektir. CHP’li arkadaşlarımızın emeklilerin sorunlarına sahip çıkmak için başlattığı ve bu konuda bir kanun çıkana kadar sürdürdükleri nöbete dayanışma göstermek üzere buradayız. Hep birlikte milletin sorunlarını savunmaya devam edeceğiz."

Öte yandan CHP'nin verdiği önerge AKP-MHP oylarıyla reddedilmişti.