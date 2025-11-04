Abdulkadir Selvi'den Bahçeli iddiası: Herkes merak ederken ne açıklayacağını yazdı

Son haftalarda Cumhur İttifakı içerisinde AKP ile MHP arasında çatlakların olduğu yönünde haberlerin ve iddiaların dolaşması kamuoyunda merakların perçinleşmesine neden oldu.

BAHÇELİ KKTC ÇIKIŞINDA BEKLEDİĞİ DESTEĞİ GÖREMEDİ

Bahçeli'nin İmralı Süreci hakkında yaptığı çıkışlar, KKTC'de yapılan seçimlerde katılımın az olduğu gerekçesi ile parlamentonun acil bir şekilde toplanarak Türkiye'ye katılma kararı alması yönündeki hayli dikkat çeken ve sert tonda verilen mesajlara rağmen AKP ve Erdoğan tarafından seçimlere normal şekilde yaklaşılması derken iki parti ve dolayısı ile Erdoğan-Bahçeli hattında soğuk rüzgarların estiği iddia ediliyor.

Krizlerin gölgesinde gelen anons... Bahçeli için "önemli açıklamalarda bulunacak" dediler

SON KRİZ 29 EKİM RESEPSİYONU

İki partinin yaşadığı son gerilimlerin ardından 29 Ekim için Anıtkabir ziyaretine Bahçeli'nin katılmaması, akşamına Meclis'te verilen resepsiyona katılmaması Cumhur İttifakı'nda krizlerin olduğu yorumlarının yapılmasına yol açtı.

KRİZLERİN GÖLGESİNDE GELEN ANONS

MHP'ye yakınlığı ile bilinen Türkgün gazetesinde bugün dikkat çeken bir anons haber yer aldı. Haberde, "MHP Lideri Devlet Bahçeli TBMM'de önemli açıklamalarda bulunacak" başlık olarak kullanıldı.

SELVİ'DEN BAHÇELİ İDDİASI: NE AÇIKLAYACAĞINI YAZDI

Bahçeli'nin ne açıklayacağı merak edilirken Abdulkadir Selvi'den konu hakkında yazı geldi. Hürriyet'teki yazısında Bahçeli'nin açıklamalarında olumlu mesajlar vereceğini öne süren Selvi, Cumhur İttifakı'nın güçlü şekilde yoluna devam edeceğinin Bahçeli tarafından ilan edileceğini savundu.

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde: