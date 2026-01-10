Kahramanmaraş'ta fuhuş çetesine operasyon: 11 kişi tutuklandı

Gelen ihbarlar üzerine aylar süren teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekipleri, örgütün F.T. (50) ve M.U.Ç. (37) liderliğinde hareket ettiğini deşifre etti. Şüphelilerin kent merkezinde işlettikleri 5 farklı masaj salonunda fuhuş yaptırdığı, burada çalışmak istemeyen kadınları ise tehdit ve baskıyla fuhşa zorlayarak insan ticareti suçu işledikleri belirlendi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: AVUKAT DA GÖZALTINDA

Soruşturmayı derinleştiren jandarma, 6 Ocak'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Hatay, Ankara ve Antalya'da operasyon düğmesine bastı. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda, aralarında bir avukatın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, para sayma makinesi, çok miktarda nakit para ve dijital materyaller ele geçirildi.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ CEZAEVİNDE

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 11’i, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "İnsan ticareti" ve "Fuhşa yer temin etmek" suçlarından tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonla birlikte suç örgütünün gelir kapısı haline getirdiği masaj salonlarının faaliyetlerine de son verildi.