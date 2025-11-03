Krizlerin gölgesinde gelen anons... Bahçeli için "önemli açıklamalarda bulunacak" dediler

Bir süredir Cumhur İttifakı içerisinde AKP ile MHP arasında çatlakların olduğu yönünde haberlerin ve iddiaların dolaşması kamuoyunda merakların perçinleşmesine neden oldu.

Bahçeli'nin İmralı Süreci hakkında yaptığı çıkışlar, KKTC'de yapılan seçimlerde katılımın az olduğu gerekçesi ile parlamentonun acil bir şekilde toplanarak Türkiye'ye katılma kararı alması yönündeki hayli dikkat çeken ve sert tonda verilen mesajlara rağmen AKP ve Erdoğan tarafından seçimlere normal şekilde yaklaşılması derken iki parti ve dolayısı ile Erdoğan-Bahçeli hattında soğuk rüzgarların estiği iddia ediliyor.

SON KRİZ 29 EKİM RESEPSİYONU

İki partinin yaşadığı son gerilimlerin ardından 29 Ekim için Anıtkabir ziyaretine Bahçeli'nin katılmaması, akşamına Meclis'te verilen resepsiyona katılmaması Cumhur İttifakı'nda krizlerin olduğu yorumlarının yapılmasına yol açtı.

ERDOĞAN'DAN ÜSTÜ KAPALI YANIT

Bu tartışmalara geçtiğimiz günlerde Erdoğan da dahil olmuş ve çatlak iddialarına üstü kapalı bir şekilde yanıt vermişti. Erdoğan açıklamasında, "Cumhur İttifakı olarak ülkemizin ve milletimizin hayrına olacak işlerde çabuk davranılması gerektiğine inanıyoruz. Hassas, yapıcı, kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" demişti.

"BAHÇELİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNACAK"

MHP'ye yakınlığı ile bilinen Türkgün gazetesinde bugün dikkat çeken bir anons haber yer aldı. Haberde, "MHP Lideri Devlet Bahçeli TBMM'de önemli açıklamalarda bulunacak" başlık olarak kullanıldı. Haberin içerisinde ise şu ifadeler yer aldı:

"Milliyetçi Hareket Partisi’nin haftalık TBMM Grup Toplantısı, 4 Kasım Salı günü saat 10.45'te gerçekleştirilecek. Toplantıda, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin gündemdeki iç ve dış gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor."