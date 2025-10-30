Cumhur İttifakı'nda 'kriz' tartışmaları sürerken Bahçeli'den dikkat çeken hamle geldi! Erdoğan'a özel '29 Ekim' hediyesi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı resepsiyonuna katılmaması Cumhur İttifakı’nda kriz söylentilerine neden olmuştu. Konuyla ilgili tartışmaların sürdüğü sırada Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 29 Ekim'e özel bir tablo göndermesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı’nda çatlak olduğu yönündeki iddiaların gündeme gelmişti. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği özel hediye ile dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Dün Beştepe’de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Bahçeli ve MHP kurmaylarının yer almaması Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Bahçeli, gün boyu yapılan törenlere de katılmadı; MHP adına Anıtkabir ve diğer etkinliklerde Celal Adan ile Erkan Akçay hazır bulundu.

Son dakika | Bahçeli sessizliğini Cumhuriyet bayramı mesajı ile bozduSon dakika | Bahçeli sessizliğini Cumhuriyet bayramı mesajı ile bozdu

bahceli-hediye.pngHalktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Bahçeli’nin resepsiyona katılmamasının nedeninin Cumhur İttifakı içinde “Kıbrıs seçimleri konusundaki görüş ayrılığı” olduğunu belirtti. Saymaz, "MHP’nin bu sessiz protestosu, Kıbrıs seçimindeki görüş farkıyla başladı ve devam ediyor" açıklamasında bulundu.

BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'A '29 EKİM' HEDİYESİ

Bahçeli’nin yokluğu, Cumhur İttifakı’nda kriz iddialarını güçlendirdiği sırada MHP liderinden dikkat çeken bir hamle geldi. Bahçeli, Cumhuriyet’in 102. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel olarak hazırlattığı bir tablo gönderdi.

Tabloda Erdoğan’ın portresi ve imzası, Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanlığı forsu birlikte yer aldı. Eserin üzerinde Bahçeli’nin “Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun” mesajı da bulunduğu görüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

