Cumhur İttifakı dağılıyor mu? İktidar medyası yazarı açık açık uyardı! "Bahçeli’yi kaybetme lüksünüz yok"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna MHP'nin hiçbir temsilci göndermemesi, AKP ile MHP arasında uzun süredir konuşulan gerilimin su yüzüne çıktığı bir gelişme olarak yorumlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aynı gün Anıtkabir’de partisini temsilen bulunmadı ancak kurmaylarını görevlendirdi. Bu tavır, “siyasi bir mesafe mi koyuluyor” sorularını gündeme getirdi.

Kulislerde dillendirilenlere göre, Cumhur İttifakı’ndaki çatlağın temelleri KKTC seçimlerine dayanıyor. Sonrasında CHP’ye açılan soruşturmalar, emniyet teşkilatında yapılan atamalar ve Kenan Tekdağ gibi bazı isimlerin konumu üzerine yaşanan fikir ayrılıkları, ortaklar arasında gerilimi artırdı.

SELVİ'DEN AKP'YE BAHÇELİ UYARISI

İktidar medyasından Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün AKP'yi uyaran bir yazı yazdı. Selvi, Bahçeli'nin 'kaybedilmemesi' gerektiğini ifade etti.

Bahçeli’nin iktidari için kritik olduğuna dikkat çekti ve şunları yazdı:

Bahçeli ile mahkemelik olan bir gazeteci olarak bunları yazıyorum. Benim için şahsımdan önce ülkem gelir. Bahçeli’nin tavrı önemli. AK Parti’nin ve Türkiye’nin Devlet Bahçeli’yi kaybetme lüksü yoktur. Siyasi istikrarın sürmesi açısından Cumhur İttifakı ortaklığı çok önemli.

Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan ile Bahçeli’nin bugüne kadar yaşanan tüm krizleri çözmeyi başardığını hatırlattı:

“Cumhur İttifakı’nda zaman zaman bu tür gel-gitler yaşandı. Ama Erdoğan ve Bahçeli’nin güçlü liderliği sayesinde bunlar aşıldı. Aşılmalı da.”

Selvi, İmralı Süreci'ne dikkat çekerek “Özellikle de ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde ikinci aşamaya geçileceği bir sırada siyasi zaafa neden olacak en ufak bir şeye izin verilmemeli.” dedi.

Bahçeli’nin partisini ikinci planda tutarak devlete öncelik verdiğini de söyleyen Selvi, “Devlet Bahçeli, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde partisinin zarar görmesini göze alarak, ‘Önce devletim sonra partim’ düsturuyla hareket etti.” ifadesini kullandı.

"KRİZDEN ÇOK KIRGINLIK GİBİ"

Gazeteci Nuray Babacan da Nefes'teki yazısında resepsiyon krizinin yeni bir siyasi kopuşun işareti mi olduğu sorusuna kulislerden edindiği bilgilerle şu yorumu yaptı:

“MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kutlamalarda yer almaması dikkatleri üzerine çekti. Siyasi kulislere göre, bu ortaklar arası krizden çok kırgınlık gibi.”

Babacan, iki parti arasında hâlâ temasın sürdüğünü anımsattı:

“29 Ekim hediyesi yollayıp, şarkılı kliple mesaj gönderme gibi romantik yolların denendiği ilişkinin henüz kopmadığı savunuluyor.”

Ancak Babacan, bazı detayların iktidar içindeki açmazlara da işaret ettiğini belirtti:

“Bahçeli’nin tavrı kadar dikkat çeken başka konu, DEM’lilerin resepsiyona davet edilmemesi. Bazıları bunu daha tuhaf buluyor. Hem de açılım işbirliğinin ortasında.”

"AKP YENİ İTTİFAKLAR ARADIĞI..."

AKP kulislerinde ise MHP’nin pozisyonu konusunda meraklı sorular artıyor. Babacan’a göre parti içinde, “MHP’liler ne diyor?” şeklinde yorumlar yaygın.

İmralı Süreci ile lgili devlette somut bir hazırlık olmadığını söyleyenler kadar, AKP’nin yeni ittifak arayışında olduğu yönünde değerlendirmeler de yapıldığını Babacan şöyle aktardı:

"Açılım süreciyle ilgili devlette herhangi bir çalışma olmadığına ilişkin kanaat ve AKP iktidarının yeni ittifaklar aradığı hissinin bütün bu yaşananlarda etkisi olduğunu iddia edenler var."

"İTTİFAKLAR DEĞİŞEBİLİR"

İktidar medyasından Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük de ittifak değişimleri için yazdı: