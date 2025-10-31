MHP'den tehditli şehir hastanesi ifşası: Erzurum'a kurban ederiz

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurum Şehir Hastanesi’nde yaşandığını belirttiği “yolsuzluk, yüz kızartıcı suçlara göz yumma ve adam kayırma” olaylarına tepki gösterdi.

İl Sağlık Müdürlüğü’ne yönelik sert ifadelerin kullanıldığı açıklamada buradaki yetkililerin duruma müdahale etmediği belirtilerek, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine “partinin konuya el atacağı” vurgulandı.

"Erzurum'a ve Erzurumlu'ya zulmedeni de Erzurum'a kurban ederiz" ifadesinin de kullanıldığı paylaşımda, suçluların yargı yollarıyla cezalandırılması için tüm yolların kullanılacağı belirtildi.

Kamuoyunun Dikkatine!



‘BİZİ CİDDİ ANLAMDA RAHATSIZ ETTİ’

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül’ün Twitter (X) hesabı üzerinden yayımladığı açıklama şöyle:

“Kamuoyunun Dikkatine! Cumhuriyet tarihinde en büyük ve en kapsamlı yatırımların yapıldığı günümüzde, Cumhur İttifakımız, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde memleketimize hizmet etmek adına var gücüyle çalışıyor ve Erzurum’da bu yatırımlardan nasibini alıyor. Bu hizmetlerden biriside Erzurum’a yapılan Şehir Hastanesidir. Uzun bir zamandır şehrimize ve hatta bölgemize hizmet veren Erzurum Şehir Hastanesinde yaşanan, hemşehrilerimizi ve duyunca bizleride ciddi anlamda rahatsız eden olaylar silsilesi kamuoyunun gündemini meşgul etmektedir.

‘OLAYA DAHİL OLMAMIZ ŞART OLDU’

Hastane yönetimi yolsuzluk, adam kayırma, yüz kızartıcı suçlara göz yumma, hastalara kötü muamele başta olmak üzere birçok münferit suçla itham edilmekte ve herhangi bir düzeltme yapılmamaktadır. Bu duruma müdahale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da yapılmadığı için, vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayet ve talep sebebiyle olaya bizatihi bizler tarafından müdahale etmek şart olmuştur.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE ‘AYMAZLIK’ TEPKİSİ

Erzurum’da, Erzurumlu da bizim kırmızı çizgimizdir. Şehrimiz için sağlık alanında bu denli büyük bir yatırımın kendini bilmez birkaç kişi tarafından kötüye kullanılması kabul edilebilir değildir. Yaşanan olaylar silsilesine kayıtsız kalmamız, en başta Erzurumlu hemşehrilerimize olan sorumluluğumuz gereği düşünülemez. Erzurum Şehir Hastanesi Başhekiminin görev ve sorumluluk alanında yaşanılan olumsuzlukların bize iletildiği gibi il sağlık müdürlüğüne de talep ve şikayet olarak iletildiği, herkesin malumu olmasına rağmen ortada somut bir yaptırımın söz konusu olmaması da ayrı bir aymazlıktır.

‘GEREKLİ MÜDAHALEYİ YAPARIZ’

Hiç kimse devlete ait olanı, millete ait olanı babasının malı gibi kullanamaz. Biz bu duruma gereken müdahaleyi yapar, suçlulara gerekli cezanın verilmesi için tüm yargı yollarını sonuna kadar devreye sokarız.

‘ERZURUM’A KURBAN EDERİZ’