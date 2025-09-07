CHP'li Zeliha Aksaz Şahbaz: Kamuya ait bir hastanenin şehir hastanesine devredilmesi suçtur

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Şahbaz, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kütahya Şehir Hastanesi'ne devredileceğini belirterek, "Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Şehir Hastanesi’nin kullanımına açılması genelge ve kanuna açık bir şekilde aykırılık oluşturmaktadır. 2018 Sayılı Genelge, 4734 Kamu İhale Kanunu'na tabi sağlık kurumları arasındaki hizmet ve mal alımlarını düzenlemektedir. Yasanın 11'inci maddesi, bu kanun kapsamında yapılacak işlerin Kamu İhale Yasası'na tabi olmadığını düzenlemektedir. Bu nedenle kamu düzenlemesine tabi olan Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bu kanuna tabi olmayan Şehir Hastanesi ile 2018-1 Genelge kapsamında mal ve hizmet alımı için protokol yapması mevzuata aykırıdır" dedi.

Şahbaz, "Buradaki en önemli hususlardan birisi de Kütahya Şehir Hastanesi'nin yapım ve işletmesiyle ilgili sözleşmede bir değişiklik yapılmadan bir özel şirkete 400 yataklı eğitim-araştırma hastanesinin bedelsiz olarak devredilmesidir. 500 yataklı olarak sözleşme imzalanan şehir hastanesi, yüklenici firmasına bir kuruş yatırım yapmadan 137 yatak, 63 yoğun bakım yatağı, laboratuvar, görüntüleme hizmetleri, poliklinik odaları, acil servisler, diyaliz ve inme merkezleri ve ameliyathaneler bedelsiz olarak devredilecektir. Biz buradan Sağlık Bakanlığı'nı uyarıyoruz; kamuya ait bir hastanenin şehir hastanesine devredilmesi, bu hastanenin özel bir şirkete peşkeş çekilmesi anlamına gelmektedir ve suçtur. 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' söylemiyle tanımladığınız bu dönem, kamu hastanelerinin ve kamu kaynaklarının özel sermaye tarafından yağmalandığı bir dönem olarak tarihe geçecektir" ifadelerini kullandı.