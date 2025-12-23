Son Dakika | Yargıtay Başsavcılığı Sinan Ateş cinayeti kararlarının onanmasını istedi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın arasında bulunduğu beş kişi hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasını istedi.

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara'da tetikçi Eray Özyağci tarafından beş kurşunla vurularak öldürüldü. Cinayeti ilişkin 22 kişi hakkında dava açıldı.

DW'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Eray Özyağci , tetikçiyi olay yerine getiren Vedat Balkaya , gözcülük yapan Suat Kurt 'u, " tasarlayarak kasten öldürme " suçundan ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca bu sanıklar müşteki Selman Bozkurt 'a yönelik " kasten öldürmeye teşebbüs " suçundan 13'er yıl hapis cezası aldı. Özyağci'ye ayrıca " ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak " suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Tetikçiyi bulduğu belirtilen ve olayı organize eden Doğukan Çep ve tetikçiyi Ankara dışına kaçıran Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ise "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme"den ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildi.

Tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya getiren özel harekât polisleri Aşkın Mert Gelenbey ve Murat Can Çolak ile Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel'e "Tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan 18'er yıl, tetikçinin taşındığı aracı temin eden Mustafa Uzunlar'a ise aynı suçtan 15 yıl hapis cezası verildi. Doğukan Çep'i otelinde saklayan Alper Atay da "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

10 sanık beraat ederken, sanıklar Serdar Öktem ve olay tarihinde Ankara Emniyeti Cinayet Büro Komiseri Mustafa Ensar Aykal hakkındaki dosya ise ayrılmıştı. Serdar Öktem, 6 Ekim'de İstanbul'da aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Cinayetin faillerinin ise Daltonlar suç örgütü üyesi olduğu belirlenmişti.

Kararının ardından avukatları dosyaya itiraz etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, itirazı reddetti. Bunun üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, incelemesini tamamladı. İki savcı tarafından, 19 Aralık'ta hazırladığı tebliğnamede itirazların esastan reddini ile hükümlerin onanmasını talep edildi. Davayla ilgili son kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi vereceği ifade edildi.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, karara ilişkin X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Depremzedeler bir anda bağırdı

Az önce Yargıtay Başsavcılığı Tebliğnamesi elime ulaştı. Yargıtay Başsavcılığı, 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nin sanıklara verdiği cezaların onanmasını talep ediyor.

Zaten farklı bir karar çıkmasına ihtimal dahi vermiyorduk.

İlginçtir ki hâlâ Tolgahan Demirbaş ile Emre Yüksel, en üst perdeden mazlum ve masum ilan edilmeye devam ediliyor. Biz bunun umut tacirliğinden öte olmadığını, içeridekileri ve onların ailelerini bir süre daha susturmak için yapılan hamlelerden biri olduğunu biliyoruz.

Malumunuz olduğu üzere Sinan Ateş cinayetinde önemli bir role sahip olduğuna inandığımız Serdar Öktem, İstanbul’un göbeğinde vahşice öldürüldü. Defalarca dile getirdik: Bize göre o, kiralık katil ve onun dahil olduğu çete üyeleriyle diğer caniler arasındaki bağlantıydı. Hepsini bir araya o getirmişti.

Bütün sanıklarla arasındaki ilişki itibarıyla içimizdeki bu inanç çok güçlüydü.

Sinan’ı katledenlerin örgütlü bir yapı olarak kabul edilmesi için daha kaç kişinin bu siyasi cinayete dahil olması gerektiğini ise henüz bilmiyoruz. Önümüzdeki dönemde onu da öğreneceğiz.

Kapanan dosyalar tekrar açılacak.

Dışarıdaki caniler kaçacak, kaçanlar geri getirilecek.

Hakimliğe soyunup içerideki canilere masum elbisesi dağıtanlar tarihte yerini birer ibret vesikası olarak alacak.

Hak eden hak ettiği ceza ile muhakkak yüzleşecek.

Çünkü onların güvendiği dağlara ilk kar çoktan düştü.

Çünkü adaletin adaletsizlikle zulme uğrayan bütün mazlumları kucaklayacağı o gelecek; hayal değil, uzak da değil."