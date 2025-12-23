DEM Parti'nin İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştükten sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanına geçti. Siyasi parti ziyaretlerini bitiren heyetin, bu iki görüşmenin ardından da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Son dakika | DEM Parti 11. Yargı Paketi'ne muhalefet şerhi koydu! İşte detayları

Heyet, Tunç ile görüşmesinin ardından "Barışı hukukla güvence altın almalıyız" demişti.

Mithat Sancar Numan Kurtulmuş işe görüşmelerinin ardından şunları ifade etti:

Gayet verimli ve samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Komisyon kurulması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyonun kurulmuş olması tarihsel önemdeydi. Şimdiye kadar olmamış bir durumdu. Dolayısıyla barış sürecinin meclis zeminine taşınmasının çok önemli sonuçları ve etkileri olacağını baştan da söylüyorduk. Bundan sonra da bu etki devam edecek. Hem demokratik meşruiyet, katılım, şeffaflık ve güvence konularında meclis çok önemli bir rol oynayacak. Ortak rapor yazım aşamasına gelinmiş olduğu son olarak ortak raporun da yine Ocak ayında, Ocak ayının başlarında ortaya çıkması planlanıyor. Bu konuda çalışmalar yapılıyor. Bugün Adalet Bakanlığı'yla Bakanı ve heyeti ile yaptığımız görüşme şimdi Sayın Numan Kurtulmuş'la yaptığımız görüşmenin toplamından şunu söyleyebilirim. Evet bir süreç yürüyor ve bu sürecin hukuksal güvencelere ihtiyacı var. Toplumsal desteğe ihtiyacı var. Ancak hukuksal güvenceler sadece bu süreçle sınırlı değil, bütün toplum için gerekli. Adil, eşit bir hukuk sistemi ve uygulaması toplumsal barışın bütün ülkede geçerli için önemli. Demokrasi hepimizin için, hepimiz için önemli. Bütün herkes için önemli. Barış hem Kürt sorununda, hem Türkiye'nin tamamında hem de bütün bölgede, Orta Doğu'da çok hayati bir ihtiyaç. Bunların birbirleriyle ilişkisi ve etkisi, etkileşimi de yine konuşmalarımız, görüşmelerimiz içinde yer almıştır.

Buldan da şunları ifade etti:

"Biz Sayın Numan Kurtulmuş'a çalışmalarından dolayı da teşekkürlerimizi ilettik. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür edeceğim sadece. Uzun konuşmayacağım.

İyi bir görüşme olduğunu ifade edebilirim tabii ki ama önemli olan şu elbette ki; bu süreç içerisinde siyasi iradenin ortak bir mutabakat sağlamış olması çok önemli süreç açısından. Ama aynı zamanda yüksek bir iradenin de yani parlamentonun bu sürece sahip çıkması da bizim açımızdan önemli. Süreç açısından önemli. O yüzden Sayın Numan Kurtulmuş'un, , komisyon başkanı olarak bu iradeye hem sahip çıkması hem de yapıcı rolünden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz ve, Ocak ayı ortalarında da nihayete ermesi konusunda biz de hem kendi görüşlerimizi ifade ettik. Hem de Sayın Kurtulmuş'un görüşlerini aldık. Güzel bir görüşme oldu. Bunu söyleyebilirim"

TUNÇ İLE NELER KONUŞULDU?

İmralı Heyeti ile Yılmaz Tunç arasındaki görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.



Sancar şu açıklamayı yapmıştı:

" Çok önemli bir görüşmeydi. Gündemdeki adalet ve hukuk sorunlarını ele aldık. Tabii ki yürümekte olan süreçle ilgili hukuksal düzenlemeler konusunda da fikir alışverişinde bulunduk. Hem onların hazırlıklarıyla ilgili bilgiler aldık hem de önerilerimizi sunduk. Biliyorsunuz barış ancak adalet zemininde ve hukuksal güvencelerle kalıcı hale gelebilir. Bu açıdan Adalet Bakanlığı’na da önemli bir rol ve görev düştüğünü yine Sayın Bakan ve ekibi de söylüyorlar. Bunun farkındalar. Pek çok konuda çalışmalar devam ediyor. Şu an mecliste görüşülmekte olan 11. Yargı Paketi dahil hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldık. İnfazda eşitlik, adalet de konuşmalarımızın ve görüşmemizin bir konusuydu. Süreçle ilgili düzenlemelerin çeşitli boyutlarda ele alınması da yine bu görüşmede söz konusu oldu. Biz Adalet Bakanlığı’nda yoğun bir çalışma olduğunu gördük. Verilen bilgilerden de Adalet Bakanlığı’nın kapsamlı hazırlıklar yaptığını öğrendik. Kendi önerilerimizi de sunduk. Hedefimiz, amacımız barışı hukukla güvence altına almak ve adalet zemininde kalıcı hale getirmektir. Bu konuda çalışmalar devam edecek. Temaslar devam edecek. Görüşmeler devam edecek elbette. Sonuçta bu süreci barışa, adalete ve demokrasiye götürmek hep birlikte yapılacak çalışmalarla mümkün olacaktır. Adalet Bakanlığı’na ve ekibine bu açıdan teşekkürlerimizi sunmak isteriz."

Sancar'ın ardından konuşan Pervin Buldan görüşmenin yaklaşık 1.5 saat sürdüğünü ve covid infaz eşitliği, hasta ve yaşlı mahkumlar meselesinin de ele alındığını kaydetmişti: