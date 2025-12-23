Son Dakika | 10 Ekim Gar Katliamı davasında ara karar

Son Dakika | 10 Ekim Gar Katliamı davasında ara karar
Son dakika... 10 Ekim Gar Katliamı davasında ara kara çıktı. Gaziantep emniyetindeki polislerin akıbeti sorulacak. Bir sonraki duruşma 20 Haziran'da görülecek.

Ankara Tren Garı’nda, 10 Ekim 2015 tarihinde meydana gelen ve 103 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan terör saldırısına ilişkin mahkeme, ara kararını açıkladı. Gaziantep Emniyeti'ndeki polislerin akıbetinin sorulmasına karar veren mahkeme, bir sonraki duruşmanın 20 Haziran günü görülmesine hükmetti.

ÜZERİNDEN 10 YIL GEÇTİ!

Ankara Tren Garı’nda, 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen IŞİD saldırısında 103 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi ise yaralanmıştı. IŞİD’in düzenlediği terör saldırısının üzerinden 10 yıl geçti.

Saldırıya ilişkin Ankara 4. Ceza Mahkemesi’nde yıllardır devam eden dava dosyasından ise, 2024 yılının temmuz ayında karar çıktı. Tutuklu sanıklar Yakup Şahin, Hakan Şahin, Resul Demir, İbrahim Halil Alçay, Hacı Ali Durmaz, Erman Ekici, Talha Güneş, Hüseyin Tunç ve Metin Akaltın insan öldürme suçundan 101'er kere ağırlaştırılmış müebbet, öldürmeye teşebbüs suçundan da 379'ar kere 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Son Dakika | 10 Ekim Gar Katliamı'nda dönemin emniyet müdürleri için kararSon Dakika | 10 Ekim Gar Katliamı'nda dönemin emniyet müdürleri için karar

“SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ” KARARI KALDIRILMIŞTI!

Geçtiğimiz hafta, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, Gaziantep Valiliği tarafından 10 Ekim Ankara Tren Garı katliamına ilişkin, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü personeli hakkında “soruşturma izni verilmemesi” kararını kaldırmış, kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatılmasının yolunu açmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

