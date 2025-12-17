Son Dakika | 10 Ekim Gar Katliamı'nda dönemin emniyet müdürleri için karar

Son Dakika | 10 Ekim Gar Katliamı'nda dönemin emniyet müdürleri için karar
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... 10 Ekim Ankara Tren Garı katliamına ilişkin, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü personeli hakkında “soruşturma izni verilmemesi” kararı kaldırıldı.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi tarafından 10 Ekim Ankara Tren Garı Katliamı’na ilişkin dikkat çeken bir karar verildi. Mahkeme; Gaziantep Valiliği’nin, 10 Ekim Ankara Tren Garı Katliamı’na ilişkin, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü personeli hakkında “soruşturma izni verilmemesi” kararını kaldırdı.

HAKLARINDA SORUŞTURMA AÇILABİLECEK!

Söz konusu kararla, dönemin Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Terörle Mücadele Şube Müdürü ve Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı hakkında soruşturma açılabilecek.

gar-katliami.jpg

ÜZERİNDEN 10 YIL GEÇTİ!

Ankara Tren Garı’nda, 10 Ekim 2015 tarihinde meydana gelen ve 103 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan IŞİD’in terör saldırısının üzerinden 10 yıl geçti.

Gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin Ankara 4. Ceza Mahkemesi’nde yıllardır devam eden dava dosyasından ise, 2024 yılının temmuz ayında karar çıktı. Tutuklu sanıklar Yakup Şahin, Hakan Şahin, Resul Demir, İbrahim Halil Alçay, Hacı Ali Durmaz, Erman Ekici, Talha Güneş, Hüseyin Tunç ve Metin Akaltın insan öldürme suçundan 101'er kere ağırlaştırılmış müebbet, öldürmeye teşebbüs suçundan da 379'ar kere 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

10-ekim.jpg

DAHA ÖNCE KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN SORUŞTURMA İZNİ ÇIKMAMIŞTI!

Hakkında dava açılan 26 sanıktan 16’sı ise hala firari durumda. Söz konusu kişilerin IŞİD üyesi oldukları değerlendiriliyor. Daha önce, saldırı ile ilgili ihmali olduğuna ilişkin tespitler yapılan bazı kamu görevlileri hakkında ise soruşturma izni çıkmamıştı.

Kaynak:ANKA

