Kenan İmirzalıoğlu AKP sessizliğini bozdu: Aday olacak mı?

ABD’de yaşayan oyuncu Tolga Karel, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda Kenan İmirzalıoğlu'nun 2028 seçimlerinde AKP'den milletvekili adayı olacağını öne sürmüştü.

Karel paylaşımında, "2028 AKP milletvekili adayı Kenan'ı 1997'den beri tanırım, hanımı Sinem de İstek Vakfı'ndan okul arkadaşımdır. Siz onu oyuncu olarak tanırsınız ama harika bir akademik kariyeri olabilirdi! Siyaset için geç bile kaldı, şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

"İŞİM OYUNCULUK"

Tolga Karel’in bu iddiası geniş yankı uyandırırken, gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Kenan İmirzalıoğlu’nun herhangi bir partiden milletvekili adayı olmak ya da siyasete girmek gibi bir planı bulunmadığı belirtildi.

Konuyla ilgili yakın çevresinden gelen "Haberler gerçek mi?" sorularını yanıtlayan ünlü oyuncunun, "Siyasetten uzak durmayı tercih ediyorum. İşim oyunculuk" dediği öğrenildi.