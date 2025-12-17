Kenan İmirzalıoğlu AKP sessizliğini bozdu: Aday olacak mı?

Kenan İmirzalıoğlu AKP sessizliğini bozdu: Aday olacak mı?
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu hakkında ortaya atılan "AKP'den milletvekili adayı olacak" iddiası gündem olmuştu. Flaş iddianın ardından İmirzalıoğlu cephesinden yanıt geldi.

ABD’de yaşayan oyuncu Tolga Karel, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda Kenan İmirzalıoğlu'nun 2028 seçimlerinde AKP'den milletvekili adayı olacağını öne sürmüştü.

Karel paylaşımında, "2028 AKP milletvekili adayı Kenan'ı 1997'den beri tanırım, hanımı Sinem de İstek Vakfı'ndan okul arkadaşımdır. Siz onu oyuncu olarak tanırsınız ama harika bir akademik kariyeri olabilirdi! Siyaset için geç bile kaldı, şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

kenan-imirzalioglu.webp

Yeşilçam efsanesinin öldüğü kazada ilk duruşma günü belli oldu: 6 yıla kadar hapsi isteniyorYeşilçam efsanesinin öldüğü kazada ilk duruşma günü belli oldu: 6 yıla kadar hapsi isteniyor

"İŞİM OYUNCULUK"

Tolga Karel’in bu iddiası geniş yankı uyandırırken, gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Kenan İmirzalıoğlu’nun herhangi bir partiden milletvekili adayı olmak ya da siyasete girmek gibi bir planı bulunmadığı belirtildi.

Konuyla ilgili yakın çevresinden gelen "Haberler gerçek mi?" sorularını yanıtlayan ünlü oyuncunun, "Siyasetten uzak durmayı tercih ediyorum. İşim oyunculuk" dediği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Türkiye
Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın: Müşteriler apar topar tahliye edildi
Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın: Müşteriler apar topar tahliye edildi
Yerli malı haftasındaki acı gerçeği CHP'li Gürer açıkladı
Yerli malı haftasındaki acı gerçeği CHP'li Gürer açıkladı
Eşini uyurken 9 kurşunla öldüren sanığa müebbet! "Bayram etti"
Eşini uyurken 9 kurşunla öldüren sanığa müebbet! "Bayram etti"