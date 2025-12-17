Cem Küçük 'büyük planı' gördü! İktidarın YPG adımlarını yazdı

Suriye'de Şam merkezli geçici yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 10 Mart 2025 tarihinde imzalanan sekiz maddelik '10 Mart Mutabakatı' şartlarının yerine getirilmesi için son günlere gelindi. PKK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/SDG'ye verilen süre 31 Aralık'ta dolacak.

Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) PKK'nın unsularından SDG’nin 10 Mart Mutabakatı’na rağmen Suriye ordusuna entegre olmaktan kaçındığı ifade edilerek yapılan sert uyarının arından ABD yönetiminin terör örgütüne yönelik bir operasyona engel olmayacağı ifade edildi.

Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken bir uyarı da Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Erdoğan'ın "Ayak direnmesi halinde krize dönüşme riski barındıran 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması için gerekli telkinlerde bulunuyoruz" sözlerinin ardından İmralı sürecinde iktidarın atacağı adımlar merak konusu oldu.

İKTİDARIN YPG ADIMLARINI YAZDI

İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nin yazarı Cem Küçük, Erdoğan'ın '10 Mart Mutabakatı' açıklamasının ardından iktidarın atacağı adımları yazdı. YPG'ye verilen müddetin dolmasına az bir süre kala Erdoğan'dan gelen uyarının aslında Türkiye'nin ulusal güvenlik mimarisinin özetlediğini söyleyen Küçük, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için tüm adımların atılacağını söyledi.

SDG/YPG güçlerinin Şam yönetimine dahil olmaması durumunda oluşacak parçalı yapıların bir kanser virüsü gibi bölgedeki her ülkeye yayılacağını ifade eden Küçük, PKK ile yürütülen ikinci çözüm süreci kapsamında gereken yurt içindeki düzenlemelerin de mutabakatla yapıldığını ancak süreci Suriye'deki YPG'yi atlayarak geçiştirmenin mümkün olmadığını aktardı.

Cem Küçük, YPG'yi PKK'nın öz evladı olarak tanımlarken silah bırakma temsili olarak PKK'nın silahları yakmasının ardından terör kadrosunun Kandil'den ayrılıp akın akın Suriye'nin kuzeyine geçiş yaptığına dikkatleri çekti. Mutabakatın yerine getirilmemesi durumunda Suriye'ye geçen PKK'lıların Türkiye'nin tepesinde 'Demokles Kılıcı' gibi sallanacağını ifade eden Küçük, iktidarın buna müsade etmeyeceğini söyledi.

YPG/SDG'nin mutabakatı IŞİD bahanesiyle saklanamayacağını yazan Küçük, iktidarın desteklediği Şara yönetiminin inisiyatifi eline aldıkça bu bahaneni deforme olacağını ifade etti. YPG'nin "İhtiyaçlar değiştikçe ittifaklar da değişir" kuralı uyarınca bir anda ilçe asayişinden sorumlu küçük bir teşkilat hâline dönüşebileceğini aktararak olası müdahale iddiasını destekledi.

CEM KÜÇÜK 'BÜYÜK PLANI' GÖRDÜ!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'nın Suriye’deki terör yapısıyla ilgili "SDG'nin bir an önce Şam'daki yönetimle anlaşması üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi gerek. Bu sadece Suriye'nin istikrarı için değil, Türkiye gibi bölgedeki millî güvenlik tehdit algısı olan ülkeler için de önemli. Bunun diyalogla, sulhla, mutabakatla olmasını da teşvik ediyoruz" sözlerini de hatırlatan Cem Küçük, 'büyük planı' gördü.

Tüm ihtimallerin ve senaryoların Türkiye'nin "Grand Strategy"sinin etrafında dolaşan silüetlerden ibaret olduğunu iddia eden Küçük, şartlara göre gerekenin mutlaka yapılacağını söyledi. Türkiye'nin hem diplomasi hem askerî varlık olarak güçlü olduğunu ifade eden Küçük "Masada, sahada, silahla yahut müzakereyle, bir şekilde, varlığına yönelik tehditleri hatta tehdit ihtimallerini dahi minimize edecektir" dedi.