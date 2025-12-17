Türkiye Taşkömürü Kurumu 263 işçi alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, TTK bünyesine yeni işçi alınacağını duyurdu. Bakan Bayraktar, "Türkiye Taşkömürü Kurumumuzun gücüne güç katacak 263 yeni çalışma arkadaşımızı kadrolarımıza dahil ediyoruz. Nitelikli işçi alımına dair başvuru sürecini bugün itibarıyla başlattık" dedi.

Açıklamasında yeni personele yönelik güvenini de dile getiren Bayraktar, işe başlayacak olan çalışanların "milli serveti ekonomiye kazandırma mücadelesine" büyük destek vereceklerine yürekten inandığını belirtti. Bakan, paylaşımını "Aramıza katılacak mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" ifadeleriyle tamamladı.

263 kişilik kadronun hangi branşlarda olacağı ve başvuru şartlarına dair detayların TTK’nın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.