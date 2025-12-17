İstanbul'da harita kırmızıya büründü! Trafik yüzde 87'ye ulaştı

Yayınlanma:
İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun yüzde 87'e çıktığı görüldü.

Şili'de ters yöne giren aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, kaza nedeniyle İstanbul'da akşam saatlerinde trafik durma noktasına gledi.

İBB Trafik yoğunluğu haritasına göre, yopunluk yüzde 87'ye kadar yükseldi. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

YOĞUNLUK YÜZDE 87'E ULAŞTI

Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor. Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafik ağır seyrediyor. TEM Otoyolu'nda İstoç'tan Mahmutbey Gişelerine kadar sürücüler güçlükle ilerliyor. Hasdal ve Seyrantepe'de yoğunlaşan trafik Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanıyor.

ibb-trafik.jpg

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda yoğunluk Ataşehir'den Kartal'a kadar sürüyor. Caddebostan Sahili'nden Maltepe'ye kadar da araçlar ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında araçlar güçlükle ilerliyor. Şile Otoyolu'nda ise Ümraniye ile Üsküdar arasında yoğunluk gözleniyor.

yeni-proje-34.jpg

Son dakika| Şişli'de araç yayalara çarptı: 2 ölü

KÖPRÜLERDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise her iki yönde de yoğunluk yaşanıyor. Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

