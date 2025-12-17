Son dakika| Şişli'de araç yayalara çarptı: 2 ölü

Yayınlanma:
Şişli'de bir otomobil yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

İstanbul Şişli'de otomobil yayalara çarptı. kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi.

Bir otomobil caddede ters yöne girerek ilerlemeye başladı.

Ters yönde ilerleyen otomobil önce bir motosiklete ardından da yayalara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

istanbul-sislide-otomobil-yayalara-ca-1067848-316844.jpg

istanbul-sislide-otomobil-yayalara-ca-1067849-316844.jpg

istanbul-sislide-otomobil-yayalara-ca-1067778-316844.jpg

istanbul-sislide-otomobil-yayalara-ca-1067776-316844.jpg

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

