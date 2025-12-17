Cumhurbaşkanı Erdoğan YSK Başkanı Yener ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YSK Başkanı Ahmet Yener'i Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" ifadeleri yer aldı.
Külliye'deki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
VEDA ZİYARETLERİ KAPSAMINDA ZİYARET
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in, görev süresinin dolacak olması nedeniyle veda ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiği öğrenildi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
2023 OCAK AYINDA SEÇİLMİŞTİ
Ahmet Yener, Yargıtay Yirmibirinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevine devam ederken 2023'te Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığına seçilmişti.
Yapılan oylamada görev süresi dolan Muharrem Akkaya yerine gelmişti.