YSK seçim takvimini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), merakla beklenen seçimler ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada seçimlerin ne zaman yapılacağı duyuruldu.

YSK SEÇİM TAKVİMİNİ AÇIKLADI

YSK'nın bugün düzenlediği toplantısında alınan karar doğrultusunda, belde statüsü kazanan yerlerde seçmenin ne zaman sandık başına gideceğini belirledi.

Açıklanana göre, Tokat ili Reşadiye ilçesi Yolüstü Beldesi, Çevrecik Beldesi, Almus İlçesi Bağtaşı Beldesi, Gümüşhane İli Merkez İlçesi Tekke Beldesi, Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Mustafapaşa Beldesi olmak üzere toplam 5 beldede 7 Haziran 2026 tarihinde Mahalli İdareler seçimi yapılacak.