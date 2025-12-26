CHP Genel Başkanı Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

chp-ozgur-ozerl-erhurman-kktc-261225-009.jpg

CHP'den yapılan açıklamaya göre, görüşme, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşti. Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni yıl konserini izlemek için Lefkoşa'ya davet edildi.

Özel ve CHP heyeti, Erhürman görüşmesi öncesinde iktidar partisi CTP yöneticileri ile partinin genel merkezinde görüştü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

