CHP Genel Başkanı Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, görüşme, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşti. Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni yıl konserini izlemek için Lefkoşa'ya davet edildi.

Özel ve CHP heyeti, Erhürman görüşmesi öncesinde iktidar partisi CTP yöneticileri ile partinin genel merkezinde görüştü.