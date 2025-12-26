Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!

Milyonlarca emekli düşük maaş, yüksek enflasyon şartlarında ayakta kalmaya çalışıyor. Bu nedenle bankaların sunduğu promosyon seçenekleri pek çok emekli için kritik önemde olabiliyor. Yeni yıla girerken bankalar da prromosyon yarışına hız verdi: 60 bin liraya kadar çıkmak mümkün. Ancak uzmanlar uyarıyor...

Ocak ayı emekli zammı yaklaşırken bankalar arasındaki promosyon rekabeti hız kazandı. Milyonlarca emekli, enflasyon karşısında eriyen maaşlarına ek kaynak ararken; bankaların 3 yıllık taahhüt karşılığı sunduğu bu ödemeler yakından takip ediliyor.

Ocak ayında açıklanacak olan emekli aylığı artış oranları öncesinde, finans kuruluşları emekli müşteri portföylerini genişletmek amacıyla promosyon tutarlarında güncellemeye gitti. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler için sunulan nakit promosyonlar 12 bin lira ile 31 bin lira arasında değişirken, bazı bankalar ek kampanya ve avantajlarla bu tutarı 60 bin lira seviyesine yaklaştırdı.

BANKALARIN EMEKLİ PORTFÖYÜ YARIŞI

Kamu bankaları ve özel bankalar, emekli aylıklarını kendi şubelerine taşımak isteyenler için farklı kademelerde ödeme planları hazırladı.

Kamu bankalarında ödemeler 12 bin liradan başlarken, özel bankalar kredi kartı harcaması, fatura ödeme talimatı veya ek sigorta ürünleri gibi şartlar karşılığında daha yüksek tutarlar teklif ediyor.

3 Ocak tarihinde açıklanacak enflasyon verileri ve ardından netleşecek zam oranlarının, bu tutarları Ocak ayı ortasından itibaren daha da yukarı çekmesi bekleniyor.

BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI

Aralık ayının son haftası itibarıyla bankaların sunduğu asgari ve azami promosyon tutarları şu şekilde tespit edildi:

Banka AdıPromosyon Tutarı ve Şartlar
HalkbankKampanyalarla birlikte toplam 60.000 TL'ye varan avantaj paketi
QNB31.000 TL'ye kadar nakit promosyon
VakıfBankKampanyalar dahilinde 30.000 TL'ye kadar ödeme
Yapı Kredi30.000 TL'ye kadar promosyon
DenizBankToplam 27.000 TL'ye kadar ödeme
Garanti BBVAKampanyalarla 25.000 TL'ye kadar nakit desteği
İş BankasıToplam 24.000 TL'ye kadar ödeme
TEBEk koşullarla 21.000 TL'ye kadar promosyon
Ziraat Bankası12.000 TL'ye kadar nakit promosyon

PROMOSYON ALMA ŞARTLARI VE SÜREÇ

Emeklilerin bu ödemelerden yararlanabilmesi için maaşlarını seçtikleri bankaya taşımaları ve 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü vermeleri gerekiyor.

Taşıma işlemleri banka şubeleri, internet bankacılığı veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Halihazırda promosyon almış olan emekliler, 3 yıllık süre dolmadan banka değiştirebilse de, önceki bankadan aldıkları tutarın kalan süresine tekabül eden kısmını iade etmekle yükümlü tutuluyor.

Ödenen tutarlar, emeklinin aldığı aylık miktarına göre kademeli olarak hesaplanıyor ve en yüksek ödemeler üst maaş grubuna yapılıyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Öte yandan uzmanlar promosyonlar konusunda emekliler acele etmemeleri yönünde uyarıyor. Bunun nedenini ise şöyle açıklıyorlar: "Ocak 2026'da promosyon miktarları daha yükselebilir."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

