Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!

Ocak ayı emekli zammı yaklaşırken bankalar arasındaki promosyon rekabeti hız kazandı. Milyonlarca emekli, enflasyon karşısında eriyen maaşlarına ek kaynak ararken; bankaların 3 yıllık taahhüt karşılığı sunduğu bu ödemeler yakından takip ediliyor.

Emeklinin otel sefaletine 'bireysel tercih' diyen Bakan'dan dudak uçuklatan harcama

Ocak ayında açıklanacak olan emekli aylığı artış oranları öncesinde, finans kuruluşları emekli müşteri portföylerini genişletmek amacıyla promosyon tutarlarında güncellemeye gitti. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler için sunulan nakit promosyonlar 12 bin lira ile 31 bin lira arasında değişirken, bazı bankalar ek kampanya ve avantajlarla bu tutarı 60 bin lira seviyesine yaklaştırdı.

BANKALARIN EMEKLİ PORTFÖYÜ YARIŞI

Kamu bankaları ve özel bankalar, emekli aylıklarını kendi şubelerine taşımak isteyenler için farklı kademelerde ödeme planları hazırladı.

Kamu bankalarında ödemeler 12 bin liradan başlarken, özel bankalar kredi kartı harcaması, fatura ödeme talimatı veya ek sigorta ürünleri gibi şartlar karşılığında daha yüksek tutarlar teklif ediyor.

Emekliye seyyanen zam için net konuştu: İsa Karakaş Ankara'dan son haberi verdi

3 Ocak tarihinde açıklanacak enflasyon verileri ve ardından netleşecek zam oranlarının, bu tutarları Ocak ayı ortasından itibaren daha da yukarı çekmesi bekleniyor.

BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI

Aralık ayının son haftası itibarıyla bankaların sunduğu asgari ve azami promosyon tutarları şu şekilde tespit edildi:

Banka Adı Promosyon Tutarı ve Şartlar Halkbank Kampanyalarla birlikte toplam 60.000 TL'ye varan avantaj paketi QNB 31.000 TL'ye kadar nakit promosyon VakıfBank Kampanyalar dahilinde 30.000 TL'ye kadar ödeme Yapı Kredi 30.000 TL'ye kadar promosyon DenizBank Toplam 27.000 TL'ye kadar ödeme Garanti BBVA Kampanyalarla 25.000 TL'ye kadar nakit desteği İş Bankası Toplam 24.000 TL'ye kadar ödeme TEB Ek koşullarla 21.000 TL'ye kadar promosyon Ziraat Bankası 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon

PROMOSYON ALMA ŞARTLARI VE SÜREÇ

Emeklilerin bu ödemelerden yararlanabilmesi için maaşlarını seçtikleri bankaya taşımaları ve 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü vermeleri gerekiyor.

Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!

Taşıma işlemleri banka şubeleri, internet bankacılığı veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Halihazırda promosyon almış olan emekliler, 3 yıllık süre dolmadan banka değiştirebilse de, önceki bankadan aldıkları tutarın kalan süresine tekabül eden kısmını iade etmekle yükümlü tutuluyor.

Ödenen tutarlar, emeklinin aldığı aylık miktarına göre kademeli olarak hesaplanıyor ve en yüksek ödemeler üst maaş grubuna yapılıyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Öte yandan uzmanlar promosyonlar konusunda emekliler acele etmemeleri yönünde uyarıyor. Bunun nedenini ise şöyle açıklıyorlar: "Ocak 2026'da promosyon miktarları daha yükselebilir."