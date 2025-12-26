Emeklinin otel sefaletine 'bireysel tercih' diyen Bakan'dan dudak uçuklatan harcama

Türkiye’de derinleşen ekonomik kriz, yoksulluğu kalıcı hale getirirken milyonlarca yurttaş için yaşam koşulları her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Resmî verilere göre ülkede aşırı yoksulluk içinde yaşayan hane sayısı 3,6 milyona ulaşırken, sosyal yardıma muhtaç kişi sayısı 20 milyonu aşmış durumda.

Krizin en sert etkilediği kesimlerin başında ise emekliler geliyor. “Sefalet ücreti” olarak nitelendirilen düşük emekli aylıklarıyla geçinmeye çalışan binlerce emekli, artan kiralar nedeniyle ev bulamaz hale geldi. Pek çok emeklinin, duşu ve tuvaleti dahi olmayan, günlük 200 TL’ye kiralanan ucuz otel odalarında yaşamını sürdürmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Kamuoyuna yansıyan bu tabloya ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, söz konusu durumun devletin sunduğu imkânlara rağmen “bireysel tercihler üzerinden bilinçli şekilde çarpıtıldığını” savundu. Göktaş, emeklilerin yaşadığı koşulların toplumsal bir kriz gibi sunulmasının doğru olmadığını belirtti.

BİR YILDA YÜZDE 59'LUK ARTIŞ

Ancak aynı dönemde Bakanlığın harcama kalemleri dikkat çeken bir artış gösterdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yalnızca “özel kalem hizmetleri” adı altında yaptığı harcamaların, Ocak-Ekim 2025 döneminde 95 milyon 778 bin TL’ye ulaştığı ortaya çıktı. Bu tutarın büyük bölümünün bakanın çalışma programı, protokol, tören ve organizasyon giderleri için kullanıldığı kaydedildi.

Veriler, özel kalem hizmetleri kapsamında yapılan harcamaların bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59 oranında arttığını gösteriyor. Bakanlık, Ocak-Ekim 2024 döneminde bu kalem için 60 milyon 128 bin TL harcamıştı.