İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin kuzey ve iç bölgeleri, İzlanda soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

İstanbul'da bulutlu havanın yerini soğuk havanın etkisine ve fırtınaya bırakması öngörülüyor. Soğuk havanın da kentte 6 ila 8 gün etkili olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 0 DERECEYE İNİYOR

Kentte sıcaklıkların bu geceden itibaren 5 dereceler civarına, bölgedeki sıcaklıkların ise dondurucu seviyedeki sıfır derecelere ineceği tahmin ediliyor.

Kentte etkili olacak rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde saatte 30 ila 60 kilometre esmesi, beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.

Şehrin büyük bölümünde yağmur şeklinde görülecek yağışların Avrupa Yakası'nın Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer gibi kuzey bölgelerinde, Anadolu Yakası'nın Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla gibi yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olabileceği beklenirken, beraberinde buzlanma ve don uyarısı yapılıyor.

AKOM tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun kuzey ve iç bölgelerinde önümüzdeki 6-8 günlük süre boyunca etkili olması beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle rüzgârın zaman zaman firtina şeklinde etkili olacağı, beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanacağı ve sıcaklıkların bu geceden itibaren azalarak 5 dereceler civarına, bölgesel olarak 0 dereceler civarına dondurucu seviyelere gerileyeceği tahmin ediliyor.

Şehrin büyük bölümünde yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların Avrupa Yakasının kuzey bölgeleri ile Anadolu Yakasının yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde görülebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları oluşabileceği öngörülüyor. Soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeni ile vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir."