Büyüdüğümde Cybertruck olmak istiyorum!
Yayınlanma:
Russo-Balt F200, temel tasarımı Tesla Cybertruck'ın bir kopyası olan paslanmaz çelik bir minibüs, üretime giriyor. Bu, 1869'dan 1918'e kadar araç ve vagon üretme geçmişine sahip bir markanın ilk modeli.

Bu minibüsün arka kısmında havalı süspansiyonun yanı sıra birçok modern ekipman bulunuyor; bu da Çin ile olan bağlantıları açıkça gösteriyor.

3-copy.webp

Elektrikli minibüsün Çin yapımı bir platform kullandığı, 5950 mm uzunluğunda ve 1000 kg yük taşıma kapasitesine sahip olduğu varsayılmaktadır.

china-v9-van-1-1024x708-1.webp

Ön tekerleklerin üzerinde tek bir 200 beygir gücünde motora sahip ve menzili 400 km (115 kWh batarya) olması bekleniyor. Fiyatı yaklaşık 80.000 euro. Araçta arka hava süspansiyonu ve birçok modern ekipman bulunuyor (bu da Çin ile bağlantılarını açıkça gösteriyor).

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

