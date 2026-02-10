Sosyal medyaya uyuşturucu operasyonu: 346 gözaltı

Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 346 GÖZALTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medya aracılığıyla uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bu sabah gerçekleştirilen operasyonlarda 346 gözaltı kararı verilirken 305 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik İstanbul genelinde 5 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Bu kişilerin farklı kanal ve gruplar üzerinden de aktif şekilde uyuşturucu madde ticareti yaptıklarının tespit edilmesi üzerine, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Mardin, Adıyaman, Giresun, Kastamonu ve Muş’ta bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da operasyona ilişkin açıklama yaparken hakkında yakalama kararı bulunan 346 şüpheliden 305’i düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını bildirdi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda materyale el konulurken, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Başsavcılık "torbacı" olarak bilinen şüphelilerin uyuşturucu ticaretinde kullandığı söz konusu gruplara ve kanallara erişim engeli getirilmesi ve kapatılması için hukuki sürecin başladığını açıkladı.

GRUP MESAJLARINDAN YAKALANDILAR

Yapılan çalışmalarda, anlık mesajlaşma programları ve sosyal medya paylaşım platformları üzerinden uçtan uca şifreli gruplar oluşturulduğu, bu gruplar aracılığıyla güvene dayalı kurye sistemiyle ya da bireysel olarak uyuşturucu madde arzı yapıldığı tespit edildi. Bu platformlarda uyuşturucu kullanımını özendirici çok sayıda içeriğin bulunduğu, uyuşturucu madde ticaretine yönelik özel ve kapalı gruplar oluşturulduğu, bu gruplara yalnızca özel davet veya referansla giriş sağlandığı belirlendi.

Şüphelilerin, deşifre olmamak amacıyla telefon numaralarını ve kimlik bilgilerini gizledikleri, siber devriye ekipleri başta olmak üzere polisiye tedbirlere karşı sık sık kullanıcı adlarını değiştirdikleri, kapalı gruplarda gizlilik kurallarına büyük önem verildiği ve bu durumun şüphelilerin tespitini zorlaştırdığı kaydedildi. Ayrıca, nüfus yoğunluğu ve kullanıcı potansiyeline göre gece ve gündüz olmak üzere 24 saat esasına dayalı uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen ortak çalışmalarda, şüphelilerin özel ve gizli üyelik sistemiyle oluşturdukları gruplar ve bu gruplarda paylaşılan mesajlaşmalara ulaşıldı. Yapılan detaylandırılmış incelemeler sonucunda, söz konusu grup ve kanallarda yönetici ve moderatör olarak faaliyet gösteren şüpheliler belirlendi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklamasında, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca bir iç güvenlik meselesi olmadığını, küresel bir güvenlik mücadelesi olduğunu belirterek, uyuşturucuya karşı topyekûn mücadele yürütüldüğünü ifade etti. Yerlikaya, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılığına, Emniyet Müdürlüğüne, polis ekiplerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.