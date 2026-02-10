Avukat ve polisten döviz bürosuna uyuşturucu kumpası! Milyonları cebe indirdiler

İstanbul’da Şişli Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 5 polis, bir döviz bürosunun uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle savcılıktan arama izni talep etti. Savcılığın izni Şişli için geçerliydi. Polislerin Fatih’teki bir büroya baskın yaptığı anlaşılınca savcılık polisleri yakın takibe aldı.

POLİSLERİN EL KOYDUĞU PARADAN 31 MİLYON LİRA EKSİLDİ

Polisler baskında, 2 kilo olduğu iddia edilen şüpheli bir maddeyle birlikte 400 bin dolar ve 300 bin euroya el koydu. Ancak yapılan testlerde madde uyuşturucu çıkmadı ve gözaltına alınan kişiler serbest bırakıldı. Paralar iade edildiğinde ise yaklaşık 31 milyon liranın eksik olduğu anlaşıldı.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Kamera görüntülerinde, paraların bulunduğu çantanın diğer materyallerle birlikte polis aracına yüklendiği görüldü. Şüphelilerden Avukat Oğuzhan Kan ve yardımcısı Sefa A.’nın da ekip otosuyla birlikte Kumpkapı Karakolu’na gittikleri tespit edildi. Karakolda yapılan sayımda, çantada yalnızca 190 bin euro ve 190 bin dolar bulunduğu belirlendi.

Savcılığın incelediği kamera kayıtlarında, baskında yer alan avukat Oğuzhan K'nin eldivenli şekilde para ve maddelerin bulunduğu odaya defalarca girip çıktığı, daha sonra eldivensiz aramaya devam ettiği tespit edildi.

Polis memuru Yusuf’un maddeleri bulup memur Vasfi’ye teslim ettiği, paraların çantayla polis aracına konulduğu görüldü.

AVUKAT ÇÖP KOVASINA 'MADDE' KOYMUŞ

Sözde uyuşturucu maddenin bulunduğu çöp kovasının temizlik görevlisi tarafından arama öncesinde boşaltıldığı belirlendi. Bu nedenle, maddenin arama sırasında avukat tarafından kovaya yerleştirildiği tespit edildi.

AVUKAT VE POLİS TUTUKLANDI

Sabah'ın haberine göre; Delillerin ardından avukat Oğuzhan K. ve bir polis memuru tutuklandı. Eksik paralar büro sahibine iade edildi. Olayla ilgili soruşturma ise genişletilerek devam ediyor.