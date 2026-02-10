Avukat ve polisten döviz bürosuna uyuşturucu kumpası! Milyonları cebe indirdiler

İstanbul Şişli’de 5 polis, Şişli için alınan arama izniyle Fatih’te bir döviz bürosuna baskın yaptı. El konulan para iade edilirken 31 milyon lira eksik çıktı. Kamera kayıtlarında avukatın sahte uyuşturucu yerleştirdiği belirlendi. Bir polis ve avukat tutuklandı.

İstanbul’da Şişli Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 5 polis, bir döviz bürosunun uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle savcılıktan arama izni talep etti. Savcılığın izni Şişli için geçerliydi. Polislerin Fatih’teki bir büroya baskın yaptığı anlaşılınca savcılık polisleri yakın takibe aldı.

POLİSLERİN EL KOYDUĞU PARADAN 31 MİLYON LİRA EKSİLDİ

Polisler baskında, 2 kilo olduğu iddia edilen şüpheli bir maddeyle birlikte 400 bin dolar ve 300 bin euroya el koydu. Ancak yapılan testlerde madde uyuşturucu çıkmadı ve gözaltına alınan kişiler serbest bırakıldı. Paralar iade edildiğinde ise yaklaşık 31 milyon liranın eksik olduğu anlaşıldı.

0x0-son-dakika-sahte-ihbarla-milyonluk-vurgun-savcidan-dondu-kamera-kayitlari-her-seyi-kaydetti-1770694563608.webp

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Kamera görüntülerinde, paraların bulunduğu çantanın diğer materyallerle birlikte polis aracına yüklendiği görüldü. Şüphelilerden Avukat Oğuzhan Kan ve yardımcısı Sefa A.’nın da ekip otosuyla birlikte Kumpkapı Karakolu’na gittikleri tespit edildi. Karakolda yapılan sayımda, çantada yalnızca 190 bin euro ve 190 bin dolar bulunduğu belirlendi.

Savcılığın incelediği kamera kayıtlarında, baskında yer alan avukat Oğuzhan K'nin eldivenli şekilde para ve maddelerin bulunduğu odaya defalarca girip çıktığı, daha sonra eldivensiz aramaya devam ettiği tespit edildi.

0x0-son-dakika-sahte-ihbarla-milyonluk-vurgun-savcidan-dondu-kamera-kayitlari-her-seyi-kaydetti-1770694554612.webp

Polis memuru Yusuf’un maddeleri bulup memur Vasfi’ye teslim ettiği, paraların çantayla polis aracına konulduğu görüldü.

İtalya'da zırhlı araca film gibi soygun girişimi: Otoyolu ateşe verip jandarmayla çatıştılarİtalya'da zırhlı araca film gibi soygun girişimi: Otoyolu ateşe verip jandarmayla çatıştılar

AVUKAT ÇÖP KOVASINA 'MADDE' KOYMUŞ

Sözde uyuşturucu maddenin bulunduğu çöp kovasının temizlik görevlisi tarafından arama öncesinde boşaltıldığı belirlendi. Bu nedenle, maddenin arama sırasında avukat tarafından kovaya yerleştirildiği tespit edildi.

0x0-son-dakika-sahte-ihbarla-milyonluk-vurgun-savcidan-dondu-kamera-kayitlari-her-seyi-kaydetti-1770694555094.webp

AVUKAT VE POLİS TUTUKLANDI

Sabah'ın haberine göre; Delillerin ardından avukat Oğuzhan K. ve bir polis memuru tutuklandı. Eksik paralar büro sahibine iade edildi. Olayla ilgili soruşturma ise genişletilerek devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

