İtalya'da zırhlı araca film gibi soygun girişimi: Otoyolu ateşe verip jandarmayla çatıştılar

İtalya'nın Puglia bölgesinde, Lecce ile Brindisi kentlerini birbirine bağlayan 613 numaralı devlet kara yolunda bu sabah hareketli saatler yaşandı. Tuturano kavşağı yakınlarında zırhlı para nakil aracının önünü kesen saldırganlar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

SAHTE POLİS IŞIKLARIYLA TUZAK KURDULAR

Edinilen bilgiye göre saldırı, sabah saatlerinde profesyonelce planlanmış bir pusuyla başladı. En az altı kişiden oluştuğu değerlendirilen silahlı grup, olay yerine mavi renkli ve üzerine polis tepe lambası yerleştirilmiş Alfa Romeo marka bir araçla geldi. Kendilerine güvenlik eskortu süsü vererek zırhlı araçtaki görevlileri yanıltan saldırganlar, aracı durdurmayı başardı.

Soyguncular, zırhlı aracın kapılarını açmak için patlayıcı madde kullandı. Patlamanın etkisiyle otoyolu yoğun bir duman bulutu kaplarken, siyah-beyaz tulumlar giyen ve kar maskesi takan saldırganlar uzun namlulu silahlarla çevreye korku saldı.

OTOYOLDA DEHŞET ANLARI VE ÇATIŞMA

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede İtalyan Jandarması (Carabinieri) intikal etti. Güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında silahlı çatışma yaşandı. Jandarmayla karşılaşan ve soygunu tamamlayamayan çete üyeleri, planın ikinci aşamasına geçerek kaçmaya başladı.

Kaçış sırasında izlerini kaybettirmek isteyen saldırganlar, otoyolu trafiğe kapatmak amacıyla getirdikleri araçları yol ortasında ateşe verdi. Yoldan geçen sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, alevler içindeki araçlar ve silahlı kişilerin manevraları görüldü. Köşeye sıkışan çete üyelerinin, kaçabilmek için yoldan geçen bazı vatandaşların araçlarını silah zoruyla gasp ettikleri bildirildi.

NEFES KESEN TAKİP: İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saldırganların Lecce iline bağlı Squinzano kırsalına doğru kaçtığının belirlenmesi üzerine bölgede geniş çaplı insan avı başlatıldı. Vatandaşlardan gelen "yüksek hızla seyreden şüpheli araç" ihbarlarını değerlendiren Campi Salentina birliğine bağlı ekipler, saldırıda kullanılan Alfa Romeo’yu terk edilmiş halde buldu.

Bölgeyi çembere alan jandarma ekipleri, tarlaların arasında yüzleri maskeli halde yaya olarak kaçmaya çalışan iki şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Silahsız oldukları belirtilen şüpheliler, kimlik tespiti ve sorgu için Lecce İl Komutanlığına götürüldü. Yakalanan şahısların yakınında, kaçışın devamında kullanılmak üzere gizlendiği değerlendirilen bir cip de ele geçirildi.

"SAVAŞ DÜZENİNDE" SALDIRAN ÇETE

Soruşturmayı yürüten Albay Andrea Siazzu koordinesindeki ekipler, saldırganların zırhlı araç soygunlarında uzmanlaşmış ve "savaş nizamında" hareket etmesiyle bilinen Foggia merkezli suç örgütleriyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyor. En az iki saldırganın daha firari olduğu, çetenin toplam sayısının ise dörtten fazla olabileceği belirtiliyor. Ekipler, bölgede başka suç ortakları veya gizlenmiş araç olup olmadığını araştırıyor.

ULAŞIM FELÇ OLDU

Olay nedeniyle Brindisi-Lecce otoyolu San Pietro Vernotico mevkiinde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İtalya Karayolları İşletmesi (ANAS) ve güvenlik birimleri, yanan araçların kaldırılması ve olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılacağını duyurdu.

SENDİKADAN SERT TEPKİ: ASKERLERİMİZ HEDEF TAHTASI DEĞİL

Olayın ardından bir açıklama yapan Jandarma Sendikası (Unarma) Puglia Bölge Sekreteri Nicola Magno, güvenlik güçlerinin karşı karşıya kaldığı tehlikeye dikkat çekti.

Magno açıklamasında, "Askerlerimiz bir kez daha son derece şiddetli ve organize bir suç şebekesiyle burun buruna gelmiştir. Bir devriye aracının kurşunların hedefi olması, riskin boyutunu gözler önüne seriyor. Facianın eşiğinden dönülmesini personelin soğukkanlılığına borçluyuz. Suç örgütlerinin giderek askerileştiği bu ortamda, güvenlik güçlerinin ekipman ve eğitim açısından acilen güçlendirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.