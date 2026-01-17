Film gibi soygunun görüntüleri ortaya çıktı: 30 milyonluk soyguna 10 tutuklama

Yayınlanma:
İzmir'de ATM’lere para yükleme esnasında para taşıma aracının hedef alındığı ve yaklaşık 30 milyon TL'nin çalındığı soygunun görüntüleri ortaya çıktı. Organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde banka ATM’lerine para yükleme esnasında 2 görevliyi etkisiz hale getirerek yaklaşık 30 milyon lira çalan suç örgütünün soygun anına ait görüntüler ortaya çıktı. Olayda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

banka-araci-soygun.jpeg

PARALARI KENDİ ARAÇLARINA YÜKLEYİP KAÇTILAR

Olay, 12 Ocak saat 23.15 sıralarında Karabağlar ilçesinde yaşandı. Maskeli ve silahlı şüpheliler, banka ATM’lerine para yükleme esnasında para taşıma aracını hedef alarak güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirdi ve plastik kelepçe ile bağladı.

Şüpheliler, araçta bulunan paraları kendi araçlarına yükledikten sonra güvenlik görevlilerine ait cep telefonlarını ve tabancayı alarak olay yerinden kaçtı.

banka-araci-2.jpg

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soygunun ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen fiziki ve teknik takip sonucunda, organize suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen, biri 18 yaşından küçük toplam 10 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 milyon 162 bin 780 lira, 10 bin 300 dolar, 6 bin 540 avro ve 100 sterlin ele geçirildi. Ayrıca güvenlik görevlilerinden alınan cep telefonları ve tabanca da aramalarda ortaya çıktı.

Aramalarda ayrıca beş adet tabanca, yedi adet tabanca şarjörü, 19 adet 9x19 milimetre fişek, 55 adet 7.65 milimetre fişek, bir adet 7.65 milimetre tabancaya ait namlu, 25 adet kartuş ve bir adet tüfek ele geçirildi.

banka-araci-4.jpg

SOYGUN ARACINA BAŞKA PLAKA BANTLANARAK TAKILMIŞ

Yapılan incelemede örgütün liderliğini F.A. isimli şüphelinin yaptığı ve soygunun yaklaşık bir ay önceden planlandığı öğrenildi. Olayda kullanılan araca başka bir aracın plakasının bantlanarak takıldığı, soygun sonrası çalınan paranın ise farklı bir araca aktarıldığı belirlendi.

banka-araci-1.jpg

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler F.A. (28), M.Ş. (30), C.M. (24), M.M. (27), M.O.Ç. (20), A.F.G. (27), M.A. (20), Ş.Ö. (45) ile suça sürüklenen çocuk M.E.A. (16), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak:ANKA/DHA

