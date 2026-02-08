Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL

Antalya'nın coğrafi işaretli meyvesi Finike portakalı, Türkiye’den Avrupa ve Balkan ülkelerine ihraç ediliyor. Kasalarla traktörlere yüklenen portakallar ilçedeki tesislerde yıkanıp paketlendikten sonra nakliyesi gerçekleştiriliyor.

Tat ve aromasıyla öne çıkan, 2008 yılında coğrafi işaretle tescillenen Finike portakalı, hasat döneminde bahçeleri turuncuya büründürüyor.

Çoğunlukla Washington Navel cinsi portakal üretiminin olduğu Finike ilçesindeki portakal bahçelerine sabahın erken saatlerinde gelen işçiler, son dönemlerde etkili olan sağanak ve fırtınaya rağmen günde ortalama 500 tondan fazla portakal topluyor.

finike-portakali-2.jpg

BALKANLAR VE AVRUPA ÜLKELERİNE İHRAÇ EDİLİYOR

Kasalarla traktörlere yüklenen portakallar ilçedeki tesislerde yıkanıp paketlendikten sonra nakliyesi gerçekleştiriliyor. Üretimin yaklaşık yüzde 80’i İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere iç pazara sunulurken, yüzde 20’lik bölümü Balkanlar ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Bu yıl rekoltenin yüzde 10 oranında arttığı tespit edilen portakal hasadının hava durumuna bağlı olarak nisan ayı ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.

finike-portakali-3.jpg

FİNİKE PORTAKALI, TAT VE AROMASIYLA AYIRT EDİLİYOR

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, ilçede 40 bin dekar alanda narenciye üretildiğini söyledi.

İlçede 4 bin civarında narenciye üreticisinin olduğunu vurgulayan Sarıçobanoğlu, portakal sektöründen 10 binden fazla kişinin geçimini sağladığını kaydetti.

portakal.jpg

Alüvyon toprak yapısı, 3 tarafı dağ, bir tarafı da deniz olmasından kaynaklı oluşan iklim nedeniyle Finike portakalının tat ve aromasının diğer portakallardan çok farklı olduğunu belirten Sarıçobanoğlu, başka bölgelerde yetişen portakalların da market ve pazarlarda Finike portakalı adıyla satılmasının kendilerini rahatsız ettiğini, vatandaşların tüketince Finike portakalını lezzetinden fark ettiğini kaydetti.

Finike portakalında hasadın eylül ayı sonlarında başladığını anımsatan Sarıçobanoğlu, "Hasadın ortasına ve en yoğun dönemine geldik. Her yıl normalde 200 bin ton civarında rekolte oluyordu. Bu yıl 220 bin ton civarı rekolte bekliyoruz. Bahçelerden bu dönem yoğun bir şekilde toplanan Finike'nin coğrafi işaretli portakallar İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra yurt dışına gönderiliyor." diye konuştu.

portakal1.jpg

FİNİKE PORTAKALININ KİLOSU BAHÇEDE 15-16 LİRA

Sarıçobanoğlu, Finike portakalının kilosunun bahçede 15-16 liraya satıldığı bilgisini verdi.

Portakal ihracatı yapan bir firmanın sahibi Salih Fettahoğlu da bahçelerden toplandıktan sonra kendilerine getirilen portakalların yıkandığını, boylandığını ve paketlendiğini ifade etti.

portakal2.jpg

Bahçeden toplanan portakalın yorucu bir sürecin ardından tezgahlara ulaştığına işaret eden Fettahoğlu, "Portakalları işledikten sonra İstanbul ile Avrupa ve Balkan ülkelerine gönderiyoruz. Finike portakalı özellikle İstanbul pazarında büyük ilgi görüyor. Aroması ve lezzetini tüketicimiz artık fark etti." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

