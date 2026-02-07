Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu

İngiliz lüks çikolata devi Rococo Chocolates, 44 yıllık tarihinin ardından finansal çöküşün eşiğine geldi. Artan hammadde maliyetleri ve zayıflayan tüketici talebi nedeniyle zor günler geçiren Londra merkezli şirket, resmi olarak kayyum atama sürecini başlattı. Marka, 80'lerdeki sıkıcı sunumları yıkarak sanatı işin içine katmış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Sevgililer Günü'nün simge markalarından biri olan İngiliz lüks çikolata devi Rococo Chocolates, 44 yıllık tarihinin ardından finansal çöküşün eşiğine geldi.

İngiltere'de 1983 yılında kurulan ve el yapımı trüfleri ile sanatsal paketlemeleriyle lüks segmentin öncüsü kabul edilen Rococo Chocolates, ağır ekonomik koşullara daha fazla direnç gösteremedi. Şirket, yöneticilerin atanması (administration) için mahkemeye başvuruda bulunarak iflas koruma sürecine girdi.

Özellikle yaklaşan Sevgililer Günü öncesinde markanın internet sitesindeki satışların durdurulması, operasyonların tamamen durabileceği endişesini artırdı.

KAKAO FİYATLARI VE KİRA ARTIŞLARI BELİNİ BÜKTÜ

rococo-cikolata-4.jpg

Markanın finansal dengesini bozan temel unsurlar, küresel gıda krizinin yansımaları olarak öne çıkıyor:

Emtia Krizi: Küresel piyasalarda hızla yükselen kakao ve şeker fiyatları, yüksek kaliteli içerik kullanan lüks markaların kâr marjlarını tamamen eritti.

Maliyet Baskısı: Londra merkezli mağazaların fahiş kira artışları ve katlanan enerji faturaları, operasyonel giderleri sürdürülemez noktaya taşıdı.

Talep Daralması: Hayat pahalılığı krizi nedeniyle tüketicilerin "lüks hediyelik" harcamalarından tasarruf etmesi, satış rakamlarında sert düşüşlere yol açtı.

ÇEVRİMİÇİ SATIŞLAR DURDURULDU

Şu an itibarıyla Rococo’nun web sitesine giren kullanıcılar, sipariş alımının geçici olarak askıya alındığı uyarısıyla karşılaşıyor. Mağazaların akıbeti henüz netlik kazanmazken, sosyal medyada birçok kullanıcı markayı "hediye kültürünün vazgeçilmez bir parçası" olarak tanımlayarak bir kurtarma paketi açıklanmasını beklediklerini ifade etti.

ÜST SEGMENT GIDA MARKALARI İÇİN 'ALARM'

rococo-cikolata-2.jpg

Rococo’nun yaşadığı kriz, İngiltere'deki premium gıda sektöründe yaşanan daha geniş bir daralmanın son halkası oldu. Daha önce ünlü çikolatacı Paul A. Young da benzer gerekçelerle dükkanlarını kapatmak zorunda kalmıştı. Uzmanlar, hanehalkı bütçeleri üzerindeki baskı devam ettiği sürece, özellikle "ihtiyaç dışı" olarak görülen üst segment markaların çok daha kırılgan hale geleceği uyarısında bulunuyor.

ŞIK SUNUMUYLA DİKKAT ÇEKİYORDU

rococo-cikolata-1.jpg

1983 yılında Chantal Coady OBE (Order of the British Empire - Britanya İmparatorluk Nişanı sahibi) tarafından Londra’da kuruldu.

Geleneksel İngiliz çikolatacılığını, sanatsal paketleme ve yenilikçi aromalarla birleştiren ilk markalardan biridir. Sektörde "çikolatanın punk ruhu" olarak da bilinir çünkü 80'lerdeki sıkıcı sunumları yıkarak sanatı işin içine katmıştır.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

