Doktorların boşanma davasında akılalmaz iddialar! Yatak odası sırları mahkemelik oldu

İstanbul'da doktor U.G. ile meslektaşı B.G., 2022 yılında hayatlarını birleştirdi. Çocukları bulunmayan çiftin evliliği, balayı döneminde başlayan anlaşmazlıklar nedeniyle yargı sürecine girdi. Çiftin boşanma gerekçesinin temelini, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan cinsel yaşam krizi oluşturdu. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre B.G. isimli kadın, daha önce hiç cinsel deneyimi olmadığını belirterek eşine bu ilişkiyi yaşamak istemediğini iletti. B.G., çocuk sahibi olmak istiyorsa bunun ancak suni döllenme (tüp bebek) yöntemiyle yapılabileceğini ve hayatının geri kalanında cinsel ilişki yaşanmayacağını belirtti. U.G. isimli erkek, bu durum karşısında evliliğini devam ettirmek istese de duygusal karşılık bulamadığını beyan etti.

1 MİLYON DOLARLIK "CİNSEL ŞİDDET" İDDİASI

U.G., avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Mahkemeye sunulan dilekçede, evlilik birliği içinde yaşananlara dair çarpıcı iddialar yer aldı. Dilekçede, B.G.'nin eşine, "Haftada bir başka kadınla cinsel birliktelik yaşayabilirsin, buna izin veriyorum" diyerek cinsel şiddet uyguladığı belirtildi. Ayrıca B.G.'nin, doktor arkadaşlarına eşinin gay olduğunu söyleyerek kişilik haklarını ağır şekilde zedelediği ifade edildi.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Cinsel, duygusal ve psikolojik şiddete maruz kalan müvekkil, büyük üzüntü yaşamış ve ruh sağlığı sarsılmıştır. Bu sebeple tarafların boşanmasına ve 250 bin dolar maddi, 750 bin dolar da manevi tazminatın davalı B.G.'den tahsilini istiyoruz."

"KOCAM ASEKSÜEL" SAVUNMASI VE KARŞI DAVA

B.G. isimli kadın ise iddiaları reddederek karşı dava açtı ve asıl mağdurun kendisi olduğunu savundu. B.G.'nin avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, evlilikte cinsel birliktelik yaşanmamasının sebebinin kadın değil, erkek tarafı olduğu öne sürüldü.

Karşı dava dilekçesinde şu iddialar sıralandı:

"Müvekkilim cinsel birliktelik yaşamak istemiş ancak U.G. isimli kocanın ereksiyon olamadığı için aralarında cinsel birliktelik kurulamamıştır. Müvekkil halen bakiredir. İddiaların aksine U.G. adlı koca, kendisinin aseksüel (kişinin cinsel uyarısının olmadığı) olduğunu evlilik öncesi müvekkilden saklamıştır. Bu sebeple boşanmada tam ve ağır kusurlu olan U.G.'nin kendisidir. Haksız ve hukuka aykırı olan davanın reddi ile davamızın kabulüne karar verilmesini istiyoruz."

Konya'da ilginç boşanma davası: Gizlice alınan doğum kontrol hapı yargıya taşındı

ESKİ SEVGİLİ TANIK KÜRSÜSÜNDE

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada, U.G.'nin eski sevgilisi tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyetinin bilgisine başvurduğu eski sevgili, ifadesinde şu bilgileri verdi:

"Biz U.G. ile evlenmeden 1 yıl önce ayrıldık. Kendisiyle sevgili olduğumuz dönemlerde U.G.'nin cinsel yönden herhangi bir rahatsızlığını veya farklı bir yönelimine şahit olmadım."

SON SÖZÜ ADLİ TIP SÖYLEYECEK

Mahkeme, tarafların çelişkili ifadeleri ve karşılıklı tıbbi iddiaları üzerine somut tespit yapılmasına hükmetti. Tarafları Adli Tıp Kurumu'na sevk eden mahkeme heyeti, şu hususların aydınlatılmasını istedi: