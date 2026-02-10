Kayserili Rıfat Özdemir'in "Epstein benzerliği" isyanı: Şehri terk etme kararı aldı!

Yayınlanma:
Jeffrey Epstein'e benzerliği nedeniyle Kayseri sokaklarında sözlü tacize uğrayan Rıfat Özdemir, "Hayatım kabusa döndü" diyerek şehri terk etme ve bir süre evden çıkmama kararı aldı.

Cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlarıyla dünyada infial yaratan Jeffrey Epstein’e olan fiziksel benzerliği, Kayserili Rıfat Özdemir'in hayatını altüst etti. Sosyal medyada yayılan fotoğraflar ve sokaktaki tepkiler sonrası bunalan Özdemir, şehri terk etme kararı aldı.

2.webp

"EPSTEİN ÖLMEDİ, KAYSERİ'YE GELDİ SANIYORLAR"

Aslen Kayserili olan ancak Ankara'da yaşayan Rıfat Özdemir, ziyaret amacıyla geldiği memleketinde Jeffrey Epstein'e olan benzerliği nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade etti. Sabah'ta yer alan habere göre, sokakta yürürken insanların kendisine yönelik şaşkınlık dolu bakışlarından ve "Epstein ölmedi, Kayseri'ye geldi" şeklindeki yakıştırmalardan büyük rahatsızlık duyduğunu belirten Özdemir, yaşadığı durumu bir "kabus" olarak nitelendirdi. Kimliği dünya çapında cinsel istismar suçlarıyla anılan bir isimle yan yana getirilmenin kendisinde psikolojik bir yıkıma yol açtığını dile getiren Özdemir, "Biz Anadolu çocuğuyuz. Böyle işlerle uzaktan yakından alakamız olmaz. Kayseri'den, Anadolu'dan bu tarz insanlar çıkmaz" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Noam Chomsky'nin eşinden Epstein özrüNoam Chomsky'nin eşinden Epstein özrü

ŞEHRİ TERK EDİYOR: "BİR HAFTA EVDEN ÇIKMAYACAĞIM"

Üzerindeki toplumsal baskıya daha fazla dayanamayan Rıfat Özdemir, sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile Kayseri'den ayrılma kararı aldığını açıkladı. Özdemir ikamet ettiği Ankara'ya geri döneceğini belirtti. Bu sürecin kendisinde yarattığı huzursuzluğu dile getirirken, olaylar yatışana ve konu gündemden düşene kadar en az bir hafta boyunca evinden dışarı çıkmayarak kendisini tecrit edeceğini söyledi.

1.webp

"İNSANLAR ÇİFT YARATILMIŞTIR"

Vatandaşlara seslenen Özdemir, benzerliğin bir rastlantıdan ibaret olduğunu hatırlatarak, "İnsanlar çift yaratılmıştır, benzerlik olabilir. Ama her gördüğünüz insanı birilerine benzetip yargılamayın. 'Epstein ölmedi, Kayseri'ye yerleşti' gibi laflar ediliyor. Bu çok incitici ve beni üzdü. Ben Epstein değilim" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

