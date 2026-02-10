Noam Chomsky'nin eşinden Epstein özrü

Ünlü dilbilimci ve düşünür Noam Chomsky’nin eşi Valeria Chomsky, eşinin cinsel suçlardan hüküm giyen Jeffrey Epstein ile olan geçmişteki ilişkisine dair yazılı bir açıklama yaparak kamuoyundan özür diledi. Açıklamada, Epstein ile kurulan bağın bir "muhakeme hatası" olduğu vurgulandı.

"BİLİM HAYIRSEVERİ" MASKESİ VE YANILTMA

Valeria Chomsky, Jeffrey Epstein'in kendilerini manipüle ettiğini vurgulayarak önemli detaylar paylaştı. Epstein'in kendisini bilim dünyasına destek veren bir hayırsever olarak tanıttığını belirten Valeria Chomsky, eşi Noam Chomsky’nin "iptal kültürü" (cancel culture) konusundaki eleştirel duruşundan faydalanan Epstein'in, kendisini haksız yere zulme uğrayan bir mağdur gibi sunduğunu ifade etti. Görüşmelerin New York, Paris ve New Mexico’daki mülklerde akademik ve sosyal amaçlarla gerçekleştiğini açıklayan Valeria Chomsky, iddiaların odağında bulunan Epstein Adası'na ise hiçbir zaman gidilmediğini kesin bir dille belirtti.

FİNANSAL İLİŞKİLER VE "TEKNİK DESTEK" SAVUNMASI

Valeria Chomsky tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda merak uyandıran para transferlerine dair ayrıntılar paylaşıldı. Söz konusu transferlerin, bir dilbilim yarışması ve Noam Chomsky’nin emeklilik fonundaki teknik bir sorunun çözümü için alınan finansal danışmanlık hizmetinden ibaret olduğu savunuldu. Ayrıca Noam Chomsky’nin geçmişte Epstein hakkındaki suçlamaları "histeri" olarak nitelendirmesinin, Epstein’in kendisini haksız yere karalanan bir figür olarak pazarlamasından ve Chomsky'yi bu yönde ikna etmesinden kaynaklandığı öne sürüldü.

CHOMSKY’NİN SAĞLIK DURUMU VE PİŞMANLIK

2023 yılında geçirdiği ağır felç sonrası Brezilya’da tedavi gören Noam Chomsky’nin de bu durumdan derin rahatsızlık duyduğu aktarıldı. Valeria Chomsky, Epstein mağdurlarının yaşadığı trajedileri fark ettiklerinde derin bir üzüntü duyduklarını ve bu süreçte "ihmalkar" davrandıklarını kabul etti.