Trump'a Epstein'in ortağı baskısı

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi'nin Demokrat üyeleri, Başkan Donald Trump'a, pedofil Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı pedofil Ghislaine Maxwell için bir af çıkarmayacağına dair net bir açıklama yapma çağrısında bulundu.

DEMOKRATLARDAN TRUMP'A NET AÇIKLAMA ÇAĞRISI

Komite üyesi Demokrat James Walkinshaw, Maxwell'i "Epstein’in suç ortağı olan bir canavar" olarak nitelendirdi ve Trump'ın ona olası bir bağışlamayı reddettiğini açıkça söylemesi gerektiğini belirtti. Walkinshaw, "Bugüne kadar bunu yapmaması soru işaretlerine neden oldu" dedi.

Epstein dosyasından Netanyahu’nun sansürlü fotoğrafı çıktı! Tüm e-postaları silmeye çalışmış

MAXWELL'İN AF KAMPANYASI HATIRLATILDI

Diğer Demokrat üyeler, Maxwell'in komitede sorulara cevap vermeyerek susma hakkını kullandığını ve bunun, Trump'tan af almak için yürüttüğü kampanyanın bir parçası olduğunu öne sürdü. Suhas Subramanyam, "Maxwell, Başkan Trump'tan af almak için kampanya yürütüyor ve Başkan da bunu dışlamadı, bu yüzden soruşturmamızla işbirliği yapmamaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

Epstein'in SPA sefasında attığı mail ortaya çıktı: Fettah Tamince "Tanımıyorum" demişti

JEFFREY EPSTEIN’IN PEDOFİL FUHUŞ AĞI

Jeffrey Epstein, 2019'da tutuklu bulunduğu hapishanede ölü bulunmuştu. Suç ortağı Ghislaine Maxwell ise 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve Texas'taki bir federal cezaevinde bulunuyor. Maxwell, mahkumiyetinin iptali için çaba gösteriyor.