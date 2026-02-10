Trump'a Epstein'in ortağı baskısı

Trump'a Epstein'in ortağı baskısı
Yayınlanma:
ABD'li Demokrat Parti üyeleri, Başkan Donald Trump'tan, pedofil Jeffrey Epstein'in suç ortağı Ghislaine Maxwell'i affetmeyeceğini açıkça ifade etmesini istedi.

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi'nin Demokrat üyeleri, Başkan Donald Trump'a, pedofil Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı pedofil Ghislaine Maxwell için bir af çıkarmayacağına dair net bir açıklama yapma çağrısında bulundu.

DEMOKRATLARDAN TRUMP'A NET AÇIKLAMA ÇAĞRISI

Komite üyesi Demokrat James Walkinshaw, Maxwell'i "Epstein’in suç ortağı olan bir canavar" olarak nitelendirdi ve Trump'ın ona olası bir bağışlamayı reddettiğini açıkça söylemesi gerektiğini belirtti. Walkinshaw, "Bugüne kadar bunu yapmaması soru işaretlerine neden oldu" dedi.

Epstein dosyasından Netanyahu’nun sansürlü fotoğrafı çıktı! Tüm e-postaları silmeye çalışmışEpstein dosyasından Netanyahu’nun sansürlü fotoğrafı çıktı! Tüm e-postaları silmeye çalışmış

MAXWELL'İN AF KAMPANYASI HATIRLATILDI

Diğer Demokrat üyeler, Maxwell'in komitede sorulara cevap vermeyerek susma hakkını kullandığını ve bunun, Trump'tan af almak için yürüttüğü kampanyanın bir parçası olduğunu öne sürdü. Suhas Subramanyam, "Maxwell, Başkan Trump'tan af almak için kampanya yürütüyor ve Başkan da bunu dışlamadı, bu yüzden soruşturmamızla işbirliği yapmamaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

Epstein'in SPA sefasında attığı mail ortaya çıktı: Fettah Tamince "Tanımıyorum" demiştiEpstein'in SPA sefasında attığı mail ortaya çıktı: Fettah Tamince "Tanımıyorum" demişti

JEFFREY EPSTEIN’IN PEDOFİL FUHUŞ AĞI

Jeffrey Epstein, 2019'da tutuklu bulunduğu hapishanede ölü bulunmuştu. Suç ortağı Ghislaine Maxwell ise 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve Texas'taki bir federal cezaevinde bulunuyor. Maxwell, mahkumiyetinin iptali için çaba gösteriyor.

Kaynak:AA

Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
Dünya
ABD’den İran’a saldırmamak için 4 şart
ABD’den İran’a saldırmamak için 4 şart
ABD güçleri petrol tankerine el koydu
ABD güçleri petrol tankerine el koydu