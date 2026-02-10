Buca Belediyesi'ne operasyonda 7 tutuklama

Buca Belediyesi'ne yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında ruhsat ve denetim müdürü ile imar müdürünün de bulunduğu toplam 28 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

5 Şubat'ta yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltı kararı verilen isimlerden 26'sı gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken mahkeme kararını verdi.

Mahkeme 26 şüpheliden 7’si hakkında tutuklama kararı verdi. Şüphelilerden 19’u hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakma kararı verildi.

Operasyonun ardından Buca Belediyesi'nden şu açıklama yapılmıştı:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediyemizin ilgili birimlerinde görev yapan bazı personel hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirildiği öğrenilmiştir. Kurumumuz, hukukun üstünlüğüne olan inancı doğrultusunda, adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi amacıyla emniyet ve yargı birimleriyle tam bir şeffaflık ve işbirliği içerisinde hareket etmektedir. Yargı mercilerinin yetkisinde bulunan soruşturma süreci, tarafımızca hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"