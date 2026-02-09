Buca Belediyesi'ne operasyonda gözaltına alınan 26 kişi adliyede

İzmir’de Buca Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma, belediyede rüşvet karşılığında imara aykırı yapıların ruhsatlandırıldığı iddialarına dayanıyor.

Buca Belediyesi'ne operasyon: 28 gözaltı kararı

28 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B.’nin de bulunduğu biliniyor.

OPERASYON 5 ŞUBAT’TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ekipler, 5 Şubat’ta düzenlenen operasyon kapsamında 26 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldü.

2 KİŞİ ARANIYOR

Soruşturmada biri yurt dışında olmak üzere 2 şüphelinin firari olduğu belirtildi. Bu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 şüpheli, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında adli sürecin devam ettiği bildirildi.

AA