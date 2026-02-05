Son dakika... Buca Belediyesi'ne operasyon: 28 gözaltı kararı

İzmir Buca Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında, ruhsat ve denetim müdürü ile imar müdürünün de aralarında bulunduğu 28 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında Buca Belediyesi ruhsat ve denetim müdürü ile imar müdürünün de bulunduğu toplam 28 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen isimlere yolsuzluk iddiası yöneltildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen isimlere yönelik çalışma başlattı.

Eş zamanlı baskınlarda 28 isimden 25'i gözaltına alınırken bir ismin yurt dışında olduğu tespit edildi. 2 ismin arama çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

