Sen misin İstanbul'u AKP'den alan! İmamoğlu'nun seçim kazanması suç sayıldı: İddianameye girdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamedeki isimlerin "Siyasal Casusluk" suçlamasıyla 15 ile 20 yıl arasında hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamenin en dikkat çeken bölümü ise son cümleler oldu. İBB davası iddianamesinde olduğu gibi seçim galibiyeti "suçun amacı" olarak tanımlandı. Savcılık iddianamesinde şu ifadeleri kullandı:

"Tüm bilgi, belge ve açıklamalar ışığında Siyasal Casusluk suçunun, özellikle 2019 yerel seçimlerini manipüle etme suretiyle desteklenen şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanması sağlanarak başta İstanbul olmak üzere, ülkemiz siyasetinde söz sahibi olunmasının amaçlandığı ve bu amaç doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştiği anlaşılmıştır."

İmamoğlu için hazırlanan iddianameyi yapay zekaya yaptırmışlar! ChatGPT'nin notu ele verdi

4 Şubat 2026 tarihinde mahkemeye sunulan iddianame, 2019 seçim dönemi ve sonrasındaki siyasi süreçleri kapsıyor.

İBB davası iddianamesinde de İmamoğlu’nu İstanbul’u kazanarak daha sonra CHP’deki değişim kurultayı ile ‘CHP’yi ele geçirme, ve sonra da ülkeyi cumhurbaşkanı olarak ele geçirme' amacıyla suçlamıştı: