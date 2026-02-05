İmamoğlu için hazırlanan iddianameyi yapay zekaya yaptırmışlar! ChatGPT'nin notu ele verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun “örgüt lideri” olarak tanımlandığı 'casusluk' davasında iddianame, Hüseyin Gün’den ele geçirilen belgeleri merkezine alıyor.

Savcılık, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği iddianamede İmamoğlu, seçim kampanyalarının direktörü Necati Özkan, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve iş insanı Hüseyin Gün hakkında “siyasi casusluk” suçlamasıyla 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep etti.

İmamoğlu dahil 4 kişi hakkında 'casusluk' iddianamesi

İddianamede, İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimlerini "manipüle" etmeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu iddia edildi.

Yabancı ülkelere istihbarat sağladığı öne sürülen Gün’ün evinde yapılan aramada, cep telefonu ve bilgisayarındaki dosyaların yanı sıra, yıllar öncesinden kalma not defterlerini bile sakladığı, notların da gayet açık bir dille kaleme alındığı, emniyet ve savcılık ifadelerinden anlaşılmıştı.

İddianamede de Gün’ün defterlerindeki notlara yer verildi. Gün, her gün tuttuğu notlarını İngilizce ve el yazısıyla alıyordu.

YAPAY ZEKA AYRINTISI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, hazırladığı iddianamede Hüseyin Gün’ün notlarını yapay zekaya okutup çevirttiği anlaşıldı.

SoL Haber’den Yiğit Günay’ın haberine göre, iddianamenin 37’inci sayfasında yer alan çevirinin başında “Elbette, işte görseldeki notlarınızın istediğiniz formatta çevirisi” ibaresi yer alıyor.