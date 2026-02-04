Son dakika | İmamoğlu dahil 4 kişi hakkında 'casusluk' iddianamesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nın da aralarında olduğu 4 kişi hakkında 'casusluk' suçlamasıyla iddianame düzenlendi. İddianamede İmamoğlu'nun yanı sıra Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ da yer alıyor. 4 isim hakkında “siyasal casusluk” suçlamasıyla yürütülen soruşturma tamamlanarak bugün itibarıyla kamu davası açıldı.

Merdan Yanardağ 'casusluk' soruşturmasının amacını açıkladı

20 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede "Özellikle 2019 yerel seçimlerini manipüle etme suretiyle desteklenen şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanması sağlanarak başta İstanbul olmak üzere, ülkemiz siyasetinde söz sahibi olmasının amaçlandığı ve bu amaç doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştiği anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün hakkında 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul başsavcılığı 24 Ekim’de Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu’nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ve o tarihte TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında ‘casusluk’ soruşturması başlatmıştı.

Başsavcılık 4 Temmuz’da ‘casusluk’ suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin Gün’e ait dijital materyallerin incelendiğini belirterek, Gün’ün dijital materyallerinde sivil kişilerin ya da şirketlerin temin etmesinin mümkün olmayacağı askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflara rastlandığı öne sürülmüştü. Yanardağ 24 Ekim sabahı gözaltına alınmış, aynı günün akşamı TELE1’e TMSF kayyum atanmıştı. Ardından 27 Ekim’de Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ, ‘siyasal casusluk’ iddiasıyla tutuklanmıştı.