Merdan Yanardağ 'casusluk' soruşturmasının amacını açıkladı

Merdan Yanardağ 'casusluk' soruşturmasının amacını açıkladı
Yayınlanma:
Casusluk suçlamasıyla Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ile birlikte tutuklanan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, soruşturmanın kumpas olduğunu vurgulayarak, "Bu kumpasın iki amacı vardı; biri Ekrem İmamoğlu'na tedbiren bir tutuklama kararı daha çıkarmak, İkincisi ise Tele 1'i ve beni susturmaktı" dedi.

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Merdan Yanardağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan 'casusluk' soruşturmasında Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan ile birlikte tutuklandı.

Yanardağ gözaltında olduğu esnada TELE 1'e TMSF kayyum olarak atandı. Binaya polis eşliğinde giren kayyum heyetinin ilk icraati siyasi yayınlara son vermek oldu.

Gazeteci Müyesser Yıldız, Silivri'de tutuklu bulunan Yanardağ'ı ziyaret ettikten sonra gazeteci meslektaşının mesajını paylaştı.

İmamoğlu dosyasındaki çelişki: Casus denilen isim aylarca serbest dolaşmış!İmamoğlu dosyasındaki çelişki: Casus denilen isim aylarca serbest dolaşmış!

"ASIL HEDEF İMAMOĞLU VE TELE 1"

Pazartesi gününnden bu yana cezaevinde bulunan Merdan Yanardağ, 'casusluk' soruşturmasının amacının Cumhurbşakanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tekrardan tutuklamak ve TELE'i susturmak olduğunu belirttiği mesajında şunlara yer verdi:

"Değerli dostlar, değerli kamuoyu; iradenin bir hanedandan alınıp saltanata son verilerek Cumhuriyetin ilan edildiği bu büyük günde yurtseverlere karşı yeni bir kumpasla karşı karşıyayız. Bu kumpasın iki amacı vardı; biri Ekrem İmamoğlu'na tedbiren bir tutuklama kararı daha çıkarmak, İkincisi ise Tele 1'i ve beni susturmaktı.

yeni-proje-4-001.jpg

"Ancak bu iki amaca da ulaşamayacaklar. İsrail ile ticaret yapanlar, Gazze yıkılırken sadece laf üretenler, emperyalizm ile kirli bir işbirliği içinde olanlar yurtseverleri, bütün hayatı emperyalizm ve siyonizmle mücadele ile geçenleri 'casuslukla' suçlayamaz. Bu yalan ve iftira bize yapışmaz. Zorbalığa, hukuksuzluğa, bizi buraya getiren iradeye boyun eğmeyeceğiz.Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Zorbay Küçük'ün son 5 yılda yönettiği maçlar: Babası Galatasaray'dan ne aldı? Oğlu ile neden küs kaldı?
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Türkiye
On binler Kadıköy'e akın etti: Bağdat Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu
On binler Kadıköy'e akın etti: Bağdat Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Gebze'de çöken binayla ilgili yeni gelişme!
Gebze'de çöken binayla ilgili yeni gelişme!
Başkentte bir kişinin öldüğü pompalı saldırıda yeni gelişme
Başkentte bir kişinin öldüğü pompalı saldırıda yeni gelişme