Merdan Yanardağ 'casusluk' soruşturmasının amacını açıkladı

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Merdan Yanardağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan 'casusluk' soruşturmasında Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan ile birlikte tutuklandı.

Yanardağ gözaltında olduğu esnada TELE 1'e TMSF kayyum olarak atandı. Binaya polis eşliğinde giren kayyum heyetinin ilk icraati siyasi yayınlara son vermek oldu.

Gazeteci Müyesser Yıldız, Silivri'de tutuklu bulunan Yanardağ'ı ziyaret ettikten sonra gazeteci meslektaşının mesajını paylaştı.

İmamoğlu dosyasındaki çelişki: Casus denilen isim aylarca serbest dolaşmış!

"ASIL HEDEF İMAMOĞLU VE TELE 1"

Pazartesi gününnden bu yana cezaevinde bulunan Merdan Yanardağ, 'casusluk' soruşturmasının amacının Cumhurbşakanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tekrardan tutuklamak ve TELE'i susturmak olduğunu belirttiği mesajında şunlara yer verdi:

"Değerli dostlar, değerli kamuoyu; iradenin bir hanedandan alınıp saltanata son verilerek Cumhuriyetin ilan edildiği bu büyük günde yurtseverlere karşı yeni bir kumpasla karşı karşıyayız. Bu kumpasın iki amacı vardı; biri Ekrem İmamoğlu'na tedbiren bir tutuklama kararı daha çıkarmak, İkincisi ise Tele 1'i ve beni susturmaktı.

"Ancak bu iki amaca da ulaşamayacaklar. İsrail ile ticaret yapanlar, Gazze yıkılırken sadece laf üretenler, emperyalizm ile kirli bir işbirliği içinde olanlar yurtseverleri, bütün hayatı emperyalizm ve siyonizmle mücadele ile geçenleri 'casuslukla' suçlayamaz. Bu yalan ve iftira bize yapışmaz. Zorbalığa, hukuksuzluğa, bizi buraya getiren iradeye boyun eğmeyeceğiz.Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!"